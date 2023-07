"Asumimos el compromiso de cuidar a los rafaelinos", dijo Viotti

En el último tiempo, la ciudad de Rafaela se vio envuelta en diferentes acontecimientos que generaron impacto y mucho ruido entre sus ciudadanos. Robos, disparos, amenazas, acontecimientos varios que generaron temor y que aún hoy en día parecen no tener solución. Es así como una de las propuestas de campaña más relevantes que pone sobre la mesa Leonardo Viotti -precandidato a Intendente- es la seguridad.

Seguridad es uno de los ejes centrales de la campaña del concejal de JxC, con propuestas que buscan beneficiar la calidad de vida de los rafaelinos. Duplicar las cámaras de videovigilancia durante los próximos cuatro años es una de ellas. "Aumentar el monitoreo urbano, definiendo la ubicación de las cámaras a partir del análisis del crecimiento urbano de Rafaela", explicó Viotti.

También surge la necesidad de crear un nuevo destacamento de la Guardia Urbana Rafaelina en la zona Sur de la ciudad, buscando "sumar una nueva dependencia que permita cubrir cualquier tipo de emergencia en el menor tiempo posible". Además de desarrollar destacamentos policiales móviles, con el fin de "ubicar estratégicamente, en distintos espacios públicos, unidades de seguridad trasladables para una mayor cobertura policial en los barrios", señaló el referente local de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Estas propuestas y otras como la presencia de fiscales en los barrios de la ciudad, y la construcción de una casa de resguardo para mujeres y niños víctimas de violencia de género, son las acciones que se pretenden llevar a cabo desde el municipio, trabajando articuladamente con el gobierno provincial y la Justicia.

"Sabemos que la seguridad depende de la provincia, pero debemos tener un intendente que se ponga al frente de la seguridad y ese es el compromiso que asume Leo Viotti", agregó el precandidato a concejal, Germán Bottero.

En la misma línea, el actual presidente del Concejo Municipal, recordó que durante los últimos tres años y medio se ha perdido mucho en materia de seguridad, tanto a nivel local como provincial. "Tenemos un intendente que se desvía cuando se habla de seguridad. No hace los reclamos enérgicos que hay que hacer, no va a la provincia a patear el escritorio como solía decir en otras ocasiones. Hemos perdido calidad de vida y ahí encontramos el cambio que necesitamos, un compromiso mayor con la seguridad, un intendente que esté más al frente del problema", afirmó.

Con un trabajo articulado entre el Estado local y la Provincia de Santa Fe, existe una decisión unánime de dar las peleas necesarias y pagar el costo para darle un fin a las problemáticas que generan inseguridad. "La lucha contra el narcotráfico, la violencia y la inseguridad hay que darlas, con el objetivo de que nuestros ciudadanos vivan cada vez mejor y ganemos en seguridad", manifestó el precandidato a Intendente.

"El domingo en las urnas, la gente va a tener el Poder para cambiar la realidad en la que vive, para darle una solución a esos problemas que nos perturban a todos los rafaelinos. Que la gente sepa que tanto yo como Germán Bottero estamos asumiendo la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y de accionar para que de una vez por todas podamos disfrutar de nuestra ciudad y de nuestros barrios sin miedo", sentenció Leo Viotti.