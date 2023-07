Ramón Díaz dirigirá en Brasil

El riojano Ramón Díaz es el nuevo director técnico de Vasco Da Gama y firmará su contrato hoy, según informó la prensa brasileña.

Díaz, quien viene de dirigir el Al Hilal en Arabia Saudita, es uno de los entrenadores argentinos con más títulos ganados (16) y asumirá en un club que perdió ocho de sus últimos nueve partidos, ubicándose decimonoveno en el Brasileirao.

En 2020, Díaz estuvo a punto de desembarcar en Brasil, cuando firmó con Botafogo, pero no llegó a asumir por un problema de salud.

Vasco Da Gama no jugará este fin de semana, ya que el partido ante América de Minas Gerais fue pospuesto debido a la reprogramación del duelo de ese equipo ante Corinthians por la Copa de Brasil.

Con este cambio de planes, el riojano (que estará acompañado por su hijo Emiliano como ayudante de campo) tendrá más de una semana para entrenar a su nuevo grupo y debutar ante Atlético Paranaense.

El riojano dejó su cargo en Arabia Saudita en marzo pasado y regresó a la Argentina, después del accidente automovilístico protagonizado por su hijo Michael, en el que murió su nuera Bárbara Oliver y el bombero Aldo "Tobita" Flaqué.

En Vasco da Gama juegan el zaguero argentino, Manuel Capasso, ex Defensa y Justicia, Newell's y Atlético Tucumán; el ex Vélez Luca Orellano; el volante Gabriel Carabajal, ex Talleres, Godoy Cruz y Argentinos Juniors.