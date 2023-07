El rosarino Schneider, en la final del Mundial Juvenil

El último capítulo del Mundial M20 de rugby que se desarrolla en Sudáfrica, en el que Los Pumitas disputarán el partido por el 9º puesto, tendrá como protagonista a un argentino por primera vez en su historia (desde 2008 a la actualidad). El encuentro definitorio entre el bicampeón Francia e Irlanda (campeón invicto del Seis Naciones de la categoría) será dirigido por el rosarino Damián Schneider.

Esta designación es un gran respaldo para la carrera del árbitro argentino, que ya tiene experiencia en actuar en dos finales del segundo certamen de la categoría, el World Rugby U20 Trophy, en 2015 y en 2019. El duelo por el título del Mundial Juvenil se realizará este viernes, desde las 14 (hora de Argentina), en el Athlone Sports Stadium, de Ciudad del Cabo. Schneider tendrá como asistentes a la escocesa Hollie Davidson (la primera mujer en actuar como árbitro en un Mundial Juvenil) y al sudafricano Morné Ferreira, mientras que como TMO estará el italiano Matteo Leperini.

Schneider se moldeó rugbísticamente en el club Old Resian, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario en 2019, y sigue creciendo en su desarrollo como árbitro dentro del escenario de la alta competencia, donde ya cuenta con un interesante recorrido.

En 2022 firmó contrato con la Unión Argentina de Rugby y en dicho momento explicó: “Hoy en día, el referato demanda mucho tiempo, no sólo en la preparación técnica y física en tu país, sino de viajes, en los que uno deja mucho de lado a estar tanto tiempo afuera: familia, profesión, relaciones. La realidad es que estoy feliz del momento que estoy viviendo; puedo enfocarme en hacer lo que me apasiona y contar con el apoyo de la UAR. En ese sentido, me da mucha tranquilidad estar respaldado por mi Unión”.