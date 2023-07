Atlético de Rafaela: pensando en Ferro, DT Medrán suma más dolores de cabeza

El plantel de Atlético de Rafaela se entrenó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli pensando en lo que será el partido del próximo domingo a las 19.05 (televisado por Directv) ante Ferro Carril Oeste en Caballito.

La Crema visitará a un rival directo, de los que luchan por los puestos de clasificación al reducido. Los dirigidos por Ezequiel Medrán, tras la derrota 1-0 ante Riestra, quedaron en el último lugar de dicha zona de privilegio con 31 puntos. El ‘Malevo’ se fue a 30 y le come los talones. El próximo rival del elenco rafaelino, con 33 puntos, viene en alza y con aspiraciones de seguir creciendo en la tabla.



La derrota del último sábado en Alberdi fue muy costosa. Por un lado, la pérdida de tres puntos fundamentales en las aspiraciones de pelear lo más arriba posible; por el otro, se fue expulsado Alex Luna y llegaron a las cinco amarillas Facundo Soloa y Mauro Osores. Ninguno de los tres podrá estar en el próximo cotejo.



Las malas noticias para Medrán y su cuerpo técnico no terminan ahí. En el regreso a los trabajos Nicolás Delgadillo aqueja un esguince de tobillo y trabaja diferenciado, estando en duda su presencia. Ayer, Nicolás Laméndola no pudo finalizar la práctica por un golpe en uno de sus tobillos, y se deberá esperar por su evolución.



La buena noticia pasa por la posibilidad de volver a contar con Manuel Ignacio Lago, quien ya dejó atrás el desgarro y trabaja a la par de sus compañeros.



El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy a las 9.30hs en el Predio, rutina que repetirá jueves y viernes. El sábado por la mañana llevará a cabo el último entrenamiento en la ciudad para emprender viaje a Buenos Aires pasado el medio día.



FRANCO ACITA, EL ÁRBITRO



En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para el fin de semana y el joven Franco Acita estará en la visita de Atlético de Rafaela a Ferro Carril Oeste, el próximo domingo a las 19.05hs, por la fecha 22 de la zona B de la Primera Nacional.

Acita, que viene de dirigir a Colón vs Belgrano en Liga Profesional, estará acompañado por Mario Bardina y Luis Rotman como asistentes, mientras que el cuarto será Gonzalo Creimerman.