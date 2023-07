Anuncian créditos a jubilados de hasta 400 mil pesos

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron ayer una nueva línea de créditos para jubilados que tendrá una tasa subsidiada y otorgará hasta 400 mil pesos por beneficiario.

Los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta 400 mil pesos y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), de hasta 150 mil pesos.

En todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas. La tasa de interés será de 29% anual (TNA), la más baja del mercado.

Los créditos deberán gestionarse de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo.

Por otro lado, dentro de las condiciones de los créditos, esta estipulado que los beneficiarios se encontrarán inhabilitados a la compra mensual de moneda extranjera, informó el organismo de Seguridad Social.



ANUNCIO

En la sede central de ANSES y ante la presencia de personas mayores, a los que Raverta les dio la bienvenida resaltando que "tenemos mucha empatía por ustedes jubilados y jubiladas de la Argentina" el precandidato de Unión por la Patria puso en valor el sentido de los créditos para dinamizar el consumo y sostener la economía.

"El jubilado no hace Contado con Liqui, dólar futuro, ni timbea en acciones. El jubilado consume y mueve el mercado interno cuando compra un regalo, va al supermercado, arregla su casa", sostuvo el ministro.

Luego, con traje de candidato, reconoció "que el contexto es difícil y que tenemos problemas por resolver".

"No los ignoramos, estamos trabajando constantemente para resolver los problemas. Sepan que vamos para adelante, tenemos la firmeza, el coraje y la voluntad de construir esa Argentina que respete y le de calidad de vida a los mayores, con los medicamentos, con la atención de salud, el acceso al crédito con Previaje, con complementos y bonos cuando la jubilación pierde contra la inflación, porque es una forma de reconocer a todos aquellos que trabajaron toda su vida", afirmó.

"Sigamos trabajando juntos por que lo que viene para adelante es mucho mejor que lo que estamos dejando atrás", cerró en tono de campaña.

En tanto, la titular de la ANSES defendió la moratoria previsional y le contó al ministro de economía que la mayoría de los jubilados que estaban sentados frente a él accedieron por primera vez a su jubilación por haber realizado el trámite, y destacó que en julio hubo 92.000 nuevos jubilados.

"Nadie les regala una jubilación, cada uno tiene la posibilidad de pagar su deuda con el Estado, y obtener su derecho porque trabajaron toda su vida", consideró Raverta.

Por su parte, Massa dijo que las moratorias son porque "hubo empleadores que los negrearon toda su vida".



CUANDO Y DÓNDE

TRAMITAR LOS CRÉDITOS

Los créditos deben gestionarse de manera presencial y con turno previo en las oficinas de ANSES desde ayer, y tendrán un tope máximo de hasta 400 mil pesos para jubilados y jubiladas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En tanto, para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), el tope máximo será hasta 150 mil pesos. En todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas.

Al respecto, Raverta detalló que las oficinas de Anses volverán abrir los sábados para atender esta demanda.

Durante mayo de este año, se otorgaron 185.223 créditos con una inversión de 16.281 millones de pesos. De este total, el 70 por ciento corresponde a jubiladas y jubilados del SIPA y el 30 por ciento restante, a PNC.

La medida implica una inversión mensual de 50 mil millones de pesos. (NA)