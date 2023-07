Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE

CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri informa que decidió la suspensión de su cena-baile programada para el próximo sábado 15 de julio. Los motivos que incidieron para tomar tal decisión fue la posibilidad de que las autoridades de las elecciones impondrían algunas condiciones que no permitirían el desarrollo normal de la misma. La próxima cena-baile se llevará a cabo el sábado 29.



CALENDARIO DE PAGOS

A JUBILADOS DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSéS) informó el calendario de pagos de julio 2023 para jubilaciones y pensiones, según la terminación del DNI. A partir de junio de 2023, el nuevo aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones es del 21%.

Para las jubilaciones y pensiones mínimas se sumará un refuerzo de ingresos de $17.000 en julio y $20.000 en agosto. Este refuerzo irá decreciendo de forma progresiva para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos. De esta manera, el ingreso mínimo pasará de los $ 58.646 a los $ 70.962.

Jubilados con ingresos que no superen los $ 70.962:

* DNI terminados en 0: lunes 10 de julio.

* DNI terminados en 1: martes 11 de julio.

* DNI terminados en 2: miércoles 12 de julio.

* DNI terminados en 3: jueves 13 de julio.

* DNI terminados en 4: viernes 14 de julio.

* DNI terminados en 5: lunes 17 de julio.

* DNI terminados en 6: martes 18 de julio.

* DNI terminados en 7: miércoles 19 de julio.

* DNI terminados en 8: jueves 20 de julio.

* DNI terminados en 9: viernes 21 de julio.

Jubilados que superen los $ 70.962:

* DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de julio.

* DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de julio.

* DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de julio.

* DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de julio.

* DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de julio.



REGISTRO DE “MI HUELLA”

* “Mi Huella” es un sistema que permite reconocer la identidad de las personas a través de la digitalización de las huellas dactilares para facilitar la realización de trámites. Si residís en el exterior y tenés tu domicilio de residencia registrado en ANSéS, no necesitás enrolar tu huella. Para poder realizar trámites, deberás contar con un apoderado.

Tienen que hacerlo jubilados y pensionados de ANSéS y sus apoderados; y personas que cobren pensiones no contributivas y sus apoderados. La documentación a presentar es el DNI del jubilado o pensionado y su apoderado; y el DNI del apoderado, si es que este quien va a enrolarse.

El trámite es presencial con turno. Si tenés impedimentos físicos o de movilidad para registrar tus huellas podés solicitar la exención al programa.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.