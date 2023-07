"Somos la expresión de Cristina en la Provincia y nos preparamos para gobernarla. No somos políticos de marketing que lo único que hacen es aumentar los problemas, especulan y no tienen coraje ni convicción", dijo el diputado nacional y precandidato a gobernador Marcos Cleri.

El legislador nacional afirmó que lidera un proyecto que "tiene la mirada puesta en continuar con las cosas que están bien del actual gobierno y corregir las cosas que están mal".

FUERTES CRITICAS

El referente santafesino de La Cámpora lanzó fuertes críticas a las y los legisladores nacionales santafesinos que votaron a favor del acuerdo con el FMI, y resaltó que junto con su compañera de fórmula, Alejandra Obeid, fueron los únicos que no lo acompañaron.

"Qué mejor que tener a la segunda Provincia del país gobernada por alguien que votó en contra de ese acuerdo para discutirlo a favor de la gente", planteó. En materia de seguridad, Cleri sostuvo que Santa Fe "cuenta con los recursos suficientes para realizar una fuerte inversión y mejorar la seguridad en la ciudad de Rosario y en la región", y que lo principal "es tomar la decisión de combatir al crimen organizado de frente".

-¿Qué lo impulsó a competir por la gobernación?

-Es un proyecto que venimos trabajando con compañeros y compañeras de toda la provincia, es un proyecto intergeneracional en el que buscamos hacer las cosas bien, hacer lo correcto. Somos la expresión de Cristina en la provincia; como lo dijo con claridad, en el caso que haya habido PASO a nivel nacional, era Wado quien nos iba representar como peronismo-kirchnerismo a nivel nacional, el que representa a Cristina en Santa Fe, es nuestra fórmula Marcos Cleri - Alejandra Obeid, Alejandra Rodenas primera diputada provincial, Marina Magnani primera concejala de Rosario y Paula Sagué candidata a senadora del departamento. Es el marco de construcción política de un proyecto que tiene la mirada puesta en continuar con las cosas que están bien del actual gobierno y corregir las cosas que están mal. Nosotros hicimos un análisis del segundo gobierno de Reutemann, del segundo de Obeid, de los gobiernos de Binner, Bonfatti y Lifschitz, y del actual gobierno provincial, analizando variables objetivas de la potencialidad de Santa Fe, cosas que no se han hecho, que son muchísimas y que generan enojo en la gente por la gran cantidad de promesas incumplidas.

-¿Qué ejes son las más importantes dentro de su plan de gobierno?

-Son muchos temas, todos muy importantes y tienen que ver con un plan integral de gobierno. Uno de los centrales, que ya se puede llevar a cabo y no se está haciendo en la provincia, es el de un Procrear santafesino. Hoy Santa Fe podría destinar 10 mil millones de pesos, menos del 10% que se cobró de la deuda de Nación, e inmediatamente se estarían construyendo 1.500 viviendas, generando dinamismo económico, por cada Procrear 10 puestos de trabajo. Antes mencioné que analizamos los gobiernos anteriores. Reutemann administró del 99 al 2003 con dos masas salariales de resguardo por si había crisis y se le reconoció que no emitió cuasimonedas, igual que San Luis y La Pampa. Obeid también administró con dos masas salariales de resguardo, pero hizo el fondo anticíclico de obra pública. Hizo escuelas, rutas, samcos, hospitales, planificó la mejora en infraestructura de acueductos y de energía, y cada obra tenía su correlato con los fondos para terminar las obras que comenzaba porque si no resultaba mucho más cara. Cuando asume el socialismo, Binner, Bonfatti y Lifschitz llevan adelante su gestión de gobierno y le entregan a Perotti menos de dos masas salariales para pagar salarios, jubilaciones y llevar adelante todo. Hoy, el gobierno provincial está con cuatro masas salariales de resguardo, más 150 mil millones de pesos que la Nación le pagó con un bono que se actualiza por CER. Están los recursos para que la obra pública no se pare y se pueda terminar. Podés hacer el Procrear santafesino, se puede hacer el Conectar Igualdad desde las escuelas primarias y secundarias con las tablets, podés tener una mejor atención para que el sector que emprende tenga su primer crédito, podés sostener tu nivel de actividad económica con tu industria, tu pyme y también con el sector agropecuario, porque principalmente este es un momento de crisis. Y además, podés tener la cláusula de actualización automática para los salarios de las y los trabajadores.

-¿Por qué cree que no se avanzó en ese sentido?

-Porque se tiene una mirada vetusta de la administración. Tenemos que pasar a tener una administración del Estado inteligente, eficiente, integral, que resuelva con una acción innovadora. También pensar en el rol que tiene que tener la provincia en el 2050 y qué bases tenemos que solidificar para que, gobierne quien gobierne, se encuentre con todo lo que aún no se hizo y hacia dónde tenemos que ir para que sea la provincia número uno del país. Santa Fe debe tener una economía integrada plenamente entre el sector agropecuario, el sector industrial, el de la biotecnología más la economía del conocimiento. Tiene que tener pleno empleo, conectividad en todos lados, energía solar más biocombustibles, más una tarifa única entre la producción y lo residencial. Tiene que tener todas las rutas nacionales terminadas, la 33, la 34, la autovía de la 11, y una mejora en la infraestructura cerca de los puertos que les permita a los que viven cerca, sin importar la época del año, vivir y transitar con tranquilidad. Además, la orientación de nuestras carreras tienen que ir hacia la ingeniería, la robótica y la programación. Necesitamos que las facultades de Medicina, que son nacionales pero tienen residencias en la provincia, formen a los profesionales para poder cubrir todas las vacantes, de norte a sur y de este a oeste, de anestesistas, clínicos, pediatras. Y tener un sistema de educación más moderno, con mayor cantidad de escuelas técnicas que se vinculen con el sector del trabajo y con las orientaciones de programación y robótica.

-¿Cómo se logra todo eso?

-Con el partido del bien común en materia de salud, educación, seguridad y cuidado del ambiente. Y cumpliendo con la palabra, que es lo que hoy manifiesta la ciudadanía con su enojo porque no se cumplió con el contrato electoral. Tienen como ejemplo que Néstor y Cristina cumplieron con su palabra, y hasta los que no quieren a Néstor y Cristina saben que cuando se tomaba una decisión daba previsibilidad, certeza y ordenaba al resto de la ciudadanía y a la comunidad.

-Es muy interesante escuchar propuestas a largo plazo, pero teniendo en cuenta la coyuntura y las dificultades en algunas ciudades, especialmente Rosario con la inseguridad, ¿cuál es su plan?

-Tenemos una propuesta, una estrategia y un plan integral de seguridad. Se lo ofrecimos en el peor momento de la gestión de Omar Perotti, nos ofrecimos para que sea ministro de Seguridad y dijo que no, por mezquindad. Queríamos hacernos cargo del problema porque creemos que es un tema que se tiene que resolver, gobierne quien gobierne. Nuestro plan integral de seguridad tiene una base, como la acción que había desarrollado Berni en el 2014-2015 en Rosario y en la provincia, aumentando 10 veces las acciones porque el delito había mutado. Necesitamos tener cada 10 cuadras centros cívicos y centros de monitoreo como los que tienen Funes y otras ciudades del interior para la prevención y el seguimiento del delito. Desde los centros cívicos lo que también se hace es construir nuevamente el entramado y el tejido social que hoy se destruyó por políticas neoliberales y ausencia del Estado. Para recuperar el territorio necesitamos un centro cívico con la presencia del Estado las 24 horas, más los centros de monitoreo incorporando la tecnología que le brinde a la ciudadanía la posibilidad de tener una mejor seguridad.

-Se trata de proyectos que requieren de inversiones importantes y sostenidas.

-Santa Fe cuenta con los recursos suficientes para realizar una fuerte inversión y mejorar la seguridad en la ciudad de Rosario y en la región. Lo principal es tomar la decisión de combatir al crimen organizado de frente, no retroceder ni por miedo, ni por conveniencia, y dotar todo el presupuesto a la acción que se desarrolle en forma transversal desde el Estado en el territorio. No especular, y trabajar en conjunto con toda la dirigencia para que podamos seguir avanzando paso a paso. Esa estrategia es la que planteamos con nuestro equipo de trabajo en las dos reuniones convocadas por el gobernador, con acciones múltiples que se tienen que desarrollar ya.

-A la luz de lo que sucedió a nivel nacional donde el peronismo finalmente concretó una lista de unidad, ¿por qué cree no se logró en Santa Fe?

-Está clarísimo que cuando no hay conducción política, como la que ejerció Cristina a nivel nacional, acá la tenía que ejercer el gobernador y no lo hizo, por eso no se logró una fórmula de síntesis. En Santa Fe tenemos la lista de Cristina que es la nuestra, la lista del gobernador que va Marcelo Lewandowski, y después dos listas más que son expresiones dentro del peronismo. No somos todos lo mismo, hay diferencias, pero después vamos a trabajar en conjunto. Además, los únicos representantes que se proponen como candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Santa Fe que estuvieron en contra del acuerdo con el Fondo es la de nuestra fórmula, el resto dentro del peronismo votaron todos a favor. Este es un tema que hay que poner en debate porque por coherencia y por convicción Cristina viene planteando que hay que rediscutir ese acuerdo a favor de la Argentina. La provincia de Santa Fe necesita sí o sí un acuerdo diferente porque hoy nuestro sector industrial, nuestro sector productivo y nuestros trabajadores están sufriendo el acuerdo con el Fondo que pide constantemente una devaluación, lo cual licúa salarios, y también impide que los dólares que se tengan se utilicen para importar los insumos necesarios para sostener nuestro sistema productivo. Golpea doblemente, achica el mercado interno, genera inflación constantemente por las devaluaciones que impone, y no nos permite tener un modelo productivo que se potencie más.

-Las consecuencias del acuerdo con el Fondo son evidentes.

-En Santa Fe se siente mucho más, y en Rosario, cada vez que hay un acuerdo de este tipo con el Fondo y las políticas de ajuste que quiere imponer, también impacta en la seguridad por la crisis social. Y agrego otro ejemplo: votamos a favor de la ley moratoria previsional y se tardó 30 días en reglamentarla desde que se aprobó porque el Fondo no estaba de acuerdo. Los que votaron a favor de ese acuerdo se tienen que hacer cargo de que votaron algo muy malo. No es un tema menor y sobretodo cuando se va a elecciones, tendríamos que elegir a hombres y mujeres que con coherencia y convicción se mantuvieron siempre del mismo lado defendiendo a la gente. Qué mejor que tener a la segunda provincia del país gobernada por alguien que votó en contra de ese acuerdo para discutirlo a favor de la gente. Y fortalecer un peronismo que levante la voz y pida que se renegocie este acuerdo del Fondo.

Fuente: Página 12