Pullaro evita peleas internas, critica a Perotti y promete terminar las obras

El precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, dijo una vez más que el adversario del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" es Omar Perotti y que los santafesinos "demandan que los candidatos de la oposición estemos juntos, sin agresiones ni peleas" en referencia a sus competidores en las elecciones primarias del próximo domingo, Carolina Losada y Mónica Fein.

"La ciudadanía demanda que estemos juntos, que no nos peleemos, que no nos agredamos, que seamos serios, que presentemos propuestas, equipos, ideas, planes, programas, y no que estemos hablando mal del otro. Por eso durante toda esta campaña no me escucharon hablar mal de ningún adversario interno, porque creo que eso es beneficiar al kirchnerismo, y el kirchnerismo le ha hecho mucho daño al país", sostuvo durante una extensa entrevista con LA OPINIÓN a la que sumaron Ceferino Mondino, precandidato a intendente de Rafaela, Gonzalo Aira, quien se postula para senador por el departamento Castellanos y el santafesino José Corral, quien encabeza la lista de diputados provinciales.

Pullaro volvió a criticar la gestión del gobernador Omar Perotti y anticipó que el domingo, después de ganar la interna, convocará al resto de los candidatos para trabajar en la campaña para las elecciones generales del 10 de septiembre.

-Fue el primero en confirmar su precandidatura a gobernador. ¿Conforme con la campaña?

-Nosotros empezamos a armar equipos hace 9 meses ya, en donde entendimos que teníamos que trabajar para construir una alternativa al gobierno de Omar Perotti y para eso teníamos que estar preparados. Convocamos industriales, productores agropecuarios, comerciantes, empleados públicos, policías, docentes, funcionarios de gobiernos locales, funcionarios que habían estado en el gobierno de (Miguel) Lifschitz y empezamos a diagramar una propuesta, en un formato que se denominó agenda abierta. Primero fue la etapa de diagnóstico, después juntamos todos lo equipos para elaborar las propuestas. Recorrimos la provincia muchísimo, durante todo este tiempo. Tenemos en claro cuáles son las obras que faltan, cuáles son las rutas que faltan en cada punto de la provincia de Santa Fe, y cómo podemos mejorar el sistema productivo de la provincia de Santa Fe. Así que estamos en este tramo final ya conectando con el electorado con propuestas, programas y acciones directas que vamos a llevar adelante.

-Usted participó de la presentación del plan de gobierno de Mondino. Se puede ver un proyecto consolidado.

-Nosotros somos un equipo que compite en las diferentes categorías de concejal a gobernador. Somos un equipo, por eso decimos a todos que acompañen la “P”, que es el logo que vamos a tener en la boleta. Para nosotros es importante que José (Corral) le gane a Perotti en estas primarias, porque eso también cambiaría mucho y acompañaría el cambio que viene en la provincia. Y que Gonzalo Aira sea electo senador por el departamento Castellanos, que Ceferino pueda ser intendente de Rafaela. A nosotros nos gusta hablar de propuestas, de ideas concretas, de acciones, para que la ciudadanía pueda comprender qué es lo que vamos a hacer. Vemos muchos chantas en la política en este momento, muchos que hablan de generalidades o de diagnóstico, pero a los diagnósticos los sabe mi vieja que tiene 72 años, y sabe que cuando va a la verdulería tiene que tener cuidado de que le arrebaten la cartera, o el celular. Nosotros tenemos que decirles con claridad que vamos a hacer en materia de seguridad, educación, producción, salud, infraestructura. Es lo que tratamos de hacer.

-¿Cuál es el mensaje para los votantes de la ciudad de Rafaela y de la región?

-Primero, que vamos a terminar todas las obras que comenzó y que vaya a comenzar el gobernador Perotti, que ninguna de las obras que están planificadas van a ser demoradas, ni sus pagos ni su ejecución, porque va a haber continuidad institucional. Con los rafaelinos somos muy parecidos. Yo vengo de una familia de trabajadores, mi abuela era una analfabeta, y laburando en el campo, levantándose temprano, logró comprarse un campo en los años 40’, en los 50’, y después a nosotros nos enseñó a trabajar desde chicos. Yo a los 19 años tenía una empresa con 60 empleados que había creado y armado yo. Entonces yo veo eso, ese mismo ADN en Rafaela, personas que son innovadoras, emprendedoras, y muy laburantes. Empresas que arrancaron con un operario y terminaron siendo líderes a nivel mundial, empresas que exportan desde aquí, que apuestan a la innovación, a la biotecnología. Yo me siento muy parecido a los rafaelinos y vamos a enfocarnos en eso, en la producción de esta zona. Esta zona tiene que ser una de las principales que empuje el cambio en la Argentina. Santa Fe tiene que liderar el cambio en la Argentina. Salirse de este modelo populista e ir a un modelo productivo que apueste a la producción. Para eso tenemos que enfocar bien los recursos en lugar de planes para que la gente no labure, que no trabaje, que tenga ocio. Hay que invertir para generar trabajo, para que la industria crezca, infraestructura vial, energética y conectividad.

-La primaria es muy fuerte en Unidos para Cambiar Santa Fe, con tres candidatos importantes. ¿Cuál será la foto del domingo o el lunes después de las PASO? ¿Con Fein? ¿Con Losada?

-Yo el día 16 a la noche o el 17 a la una de la mañana, voy a convocar a todos los que participaron en la interna y a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe que quieran un cambio, que quieran terminar con un modelo como el de Perotti de no gestión, de subordinación al gobierno nacional. Por eso la provincia se tuvo que mantener sola desde el sector privado, pero no tuvo un sector público, un gobierno que la defienda, que la proteja, que le dé cobertura y que apueste a ella. Con lo cual vamos a convocar a todos. Después cada uno verá qué es lo que hace individualmente. Eso ya tiene que ver con las decisiones personales. Lo importante es que el espacio político que pretendemos y vamos a representar sea un espacio de valores y de principios que es lo que vamos a presentar y es lo que vamos a proponer.

-La ciudadanía reclama una alternativa y madurez de la clase de la clase política.

-Hay muchos que ya empiezan a ver cómo sería el 10 de diciembre, verlo a Perotti con Maxi Pullaro compartiendo el acto institucional del traspaso.

-Y va a ser así. Y va a ser con mucho respeto. Ante el gobernador actual por más que fui el más opositor que tuvo en la provincia de Santa Fe, pero va a ser con mucho respeto. Con respeto institucional a la investidura de un gobernador. Yo nunca haría lo que Omar Perotti pretendió hacer a Miguel Lifschitz que fue humillarlo en el acto de traspaso. Recordá que el quería que se lo de en la plaza frente todo un acto justicialista y eso no está bien. Nosotros vamos a respetar. Lo único que vamos a pedir es hacerlo a primera hora de la mañana, lo antes posible, porque queremos laburar. Estamos entusiasmadísimos, estamos con mucha expectativa de todas las medidas que hay que tomar. No podemos perder un minuto. Vos me vas a ver trabajar a mí. No me voy a ir de vacaciones, voy a trabajar todos los días, de 6 de 5 de la mañana a 10 de la noche, si puedo vivir en la Casa de Gobierno voy a vivir en la Gasa de Gobierno.

-¿Está consciente de esa exigencia no?

-Sí, pero me encanta, lo hice como ministro de Seguridad y ser ministro de Seguridad es más difícil que ser gobernador. Es mucho más difícil, porque vos como gobernador hacés una escuela, inaugurás una obra, hacés una ruta, hacés un puente, hacés un plan de viviendas, llevás adelante un proyecto de educación, la educación que tanto me preocupa, y tenés 100 cosas buenas y algunas malas. En seguridad tenés 100 cosas malas y ninguna buena. Y laburaba, y estaba, y tenía fuerza, mirá que me golpeaban de la política y de los hechos que pasaban, que obviamente te afectan en lo emocional. Imaginate una muerte de un inocente, la muerte de un menor como he tenido, como ha sucedido…Son cosas que te afectan. Yo hablaba mucho con el padre Ignacio en esos momentos, iba mucho a hablar con él por la angustia que uno siente en un cargo de esas características, pero laburaba de lunes a lunes. No me tomé sábado, no me tomé domingo, no me tomé feriados, no me fui de vacaciones y no me costó hacerlo porque sentía que perdía el tiempo…

-¿Entonces?

-Si la ciudadanía me da la oportunidad de ser gobernador voy a trabajar mucho y con mucha alegría, transformando las cosas con felicidad, porque Santa Fe, te aseguro, que va a liderar el cambio a nivel nacional, no que va a cambiar Santa Fe, va a liderar el cambio porque va a ser una provincia productiva que va a resolver los problemas de seguridad con decisión, que va a mejorar la educación y la salud, pero que va a tener tanta potencia que va a ser un ejemplo y un eje en el orden nacional. Te lo puedo asegurar.