Encuesta: Rodríguez Larreta le gana la interna a Bullrich

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se impone en la interna del espacio por sobre Patricia Bullrich, según una encuesta. El postulante presidencial se quedaría con el 16,4% del total de los votos en las PASO. De acuerdo a una encuesta de Zuban Córdoba, la ex ministra de Seguridad alcanzaría el 13,3%.

En tanto, la muestra de julio arrojó que Juntos por el Cambio suma el 29,7% del total y es la coalición con más votos en las PASO. En segundo lugar queda Unión por la Patria (27,1%), seguido por La Libertad Avanza (24,5%).

En cuarto queda el Frente de Izquierda (2,1%), delante de Hacemos por Nuestro País (0,7%) y Principios y Valores (0,4%).

El 6,5% de los consultados aclaró que aún "no sabe" a quién votar, el 1,1% dijo que votará "en blanco" y 0,2% anticipó que "no va a votar".

En la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta se impone en la interna del frente opositor con mayor ventaja.

La encuesta indicó que el 19,0% de los bonaerenses consultados aseguró que votará por Larreta en las PASO, mientras que el 15,2% dijo que lo hará por Bullrich. El trabajo fue realizado entre el 1 y el 6 de julio del 2023 en 1280 casos de 16 años en todo el país.



DIÁLOGO SÍ, TROMPADAS NO

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, reaccionó al spot de campaña de la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, con quien competirá en la interna de Juntos por el Cambio, y sostuvo que "el camino no es a las trompadas y a los gritos".

"El camino de querer imponer los cambios a las trompadas, de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo, de que cada gobierno nuevo empieza de cero porque todo lo que hizo antes es una catástrofe está mal. Desde la democracia para acá todos los gobiernos se construyeron sobre anti el anterior", cuestionó el referente del PRO.

Para Larreta, la confrontación permanente "condujo a inseguridad, inflación, frustración", por lo tanto propuso "un camino nuevo, el de los hechos". "No es a las trompadas y a los gritos", insistió en declaraciones radiales.

Tras la oficialización del spot de Bullrich que incluye disipadas críticas a su persona y cuestionamientos a las líneas de diálogo, el jefe de Gobierno planteó: "Queriendo imponer el cambio a las trompadas, la voluntad de uno por sobre el otro... mira cómo estamos. Esta cosa de amigo-enemigo, de la política es una guerra, de matar al otro... aprendamos de nuestra historia". (NA)