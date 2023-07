Massa reiteró que trabaja en el viaje de funcionarios al FMI

Por ahora no hay fechas para anunciar el acuerdo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, reiteró ayer que trabaja para delinear el viaje a Washington de miembros del equipo económico para cerrar la demorada negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, ratificó que el organismo le solicitó que demore la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner que permite transportar el gas de Vaca Muerta y dio detalles de cómo fue ese pedido.

A su vez, desafió a los precandidatos a presidente, Patricia Bullirch, de Juntos por el Cambio, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, a explicar sus políticas de reducción del gasto público. Massa formuló declaraciones radiales luego de la reunión del gabinete económico que encabezó por la mañana en el Palacio de Hacienda. El ministro señaló que durante el encuentro "se delineó" el viaje de los funcionarios del Palacio de Hacienda al FMI pero evitó dar precisiones sobre la fecha de partida. La urgencia por completar el nuevo programa aumenta día a día, más luego que se unificaron pagos por casi 3.000 millones de dólares para el 31 de julio y la semana próxima el FMI entra en receso.

En otro orden, Massa reiteró que el FMI le solicitó que demore la construcción del gasoducto para de esta forma reducir la inversión pública y el déficit fiscal durante 2023. "En la discusión de diciembre, parte de esa discusión era cuanto pesaba el gasoducto en la inversión pública y, de alguna manera, nos decían que bajáramos el ritmo de inversión y que lo hagamos en más largo tiempo. Nosotros dijimos que para nosotros era una obra estratégica y seguimos adelante", sostuvo el ministro.

Asimismo, indicó: "En el último año del Gobierno anterior la inversión pública fue 0,4%. Sólo 70 obras de las 300 proyectadas estaban en ejecución. Hoy la inversión pública es 1,6% del presupuesto". Metido en la campaña electoral, Massa desafió a Patricia Bullrich y a Javier Milei que digan cómo harán el ajuste fiscal que están proponiendo en la campaña electoral.

"Cuándo mirás la distribución de cómo gasta el Estado argentino, el 5,9 por ciento es administración central, mientras que el 60 por ciento es de jubilaciones, prestaciones sociales y asistencia. Lo que tienen que decir es dónde van a ajustar. La dupla Bullrich-Milei, a la hora de hablar de ajuste con represión, que miren a la cara a los trabajadores y les digan que van a cerrar Aerolíneas, el Correo o AySa", remarcó Massa.

El precandidato a presidente apuntó al discurso que intenta transmitirle a la sociedad la idea de que pueden poner orden.

"El viernes pudimos poner orden sin represión", sostuvo Massa en relación al conflicto con el servicio de colectivos en el AMBA.

"El viernes teníamos una situación de desorden por empresarios que habían tomado de rehén a la gente. Pudimos poner orden sin reprimir", remarcó.

Consultado acerca de hasta cuándo mantendrá su doble rol de ministro y precandidato, indicó que "se conversará con el Presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Kirchner), según el contexto".



"CASI DE EMERGENCIA"

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, aseguró que la negociación que está llevando a cabo el equipo del Ministerio de Economía con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) es "casi de emergencia" dado ya los acotados plazos en los que se maneja.

"La negociación es casi de emergencia. Se estiró más de lo que se esperaba y no está claro si va a asegurar el puente de financiamiento hasta las elecciones de octubre o si va a apelar al swap de China", señaló Marí en declaraciones a Noticias Argentinas.

Desde este lunes arranca la decimoprimera semana de negociaciones sin que pudiera llegar a un entendimiento que permita liberar al menos US$4.000 millones de un desembolso de junio. Argentina no logró cumplir ninguna de las metas propuestas en el acuerdo que firmó el ex ministro Martín Guzmán en marzo de 2022, más que nada, debido a la sequía que afectó a la recaudación fiscal y la disponibilidad de dólares genuinos. (NA)