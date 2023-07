Bonino: "La GUR va a ser una fuerza armada"

Así arrancaba el precandidato a Intendente por Fuerza Liberal, Lalo Bonino, que además afirma: “es berreta pensar que el delincuente sale a cometer delitos porque es víctima del sistema, víctima de esto o de lo otro, es una persona que toma al delito como profesión, no le importa la vida, ni la propiedad de los demás, por eso hay que combatirlo sin piedad”.

“Actualmente, Rafaela tiene a la GUR que es muy valorada por los vecinos, pero están saliendo la calle indefensos con un handi y nada más, mi propuesta pasa por darle armas a la Guardia Urbana, transformarla en una verdadera fuerza armada, bien equipada, que genere miedo en los delincuentes, hoy los que temen son los agentes de la GUR, a partir de esto, vamos a invertir la ecuación y los delincuentes son los que van a temer”, afirma Bonino.

Además, Bonino aclaró: “Las armas va a ser usadas por los Agentes, no son un juguete que el Estado les da para persuadir, primero tendrán que actuar, luego evaluaremos las consecuencias, a partir de eso, Agente de la Guardia Urbana que castigue al delincuente será condecorado y no enjuiciado, para esto hay que tener las pelotas que a Castellano y Viotti le faltan para combatir el delito”.

Bonino también dice: “Para recuperar la libertad de salir de casa y saber que vamos a volver sin problemas, necesitamos que quienes nos defiendan se sientan respaldados por las autoridades y la mejor forma de hacerlo es darle todas las herramientas disponibles, ¿de donde van a salir los recursos?, sencillo: de los 6000 millones de pesos que vamos a ahorrar cuando Castellano y Viotti le dejen robar a los vecinos con impuestos y tasa”.

Bonino concluye: “entiendo que las principales fuerzas que hoy gobiernan la ciudad, el Frente de Chorros con Castellano a la cabeza más de lo que hacen no van a hacer y Juntos por el Cargo, que tiene a Viotti de candidato no pudo en 6 años sacar un proyecto del concejo para sacar los lavacoches, imaginate si se va a ocupar de la seguridad. Tienen zurdaje al por doquier y están llenas de chorros, es como respaldarse entre colegas con los delincuentes, conmigo eso se termina, el que quiera laburar va a poder hacerlo, el que quiera dañar al resto, se va a encontrar con un paredón”.