Talleres igualó con Unión, River más cerca del título

Talleres de Córdoba igualó anoche sin goles con Unión de Santa Fe en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido correspondiente a la vigésimo cuarta fecha del torneo, por lo que River no pudo gritar campeón pero quedó a un paso del título en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Con este resultado, River tendrá que esperar al menos una fecha más para ser campeón: con una derrota de Talleres, los dirigidos por Martín Demichelis hubieran sellado la coronación sin jugar su próximo encuentro, el sábado ante Estudiantes de La Plata.

No obstante, podrían hacerlo el viernes si el elenco cordobés no le gana a Huracán, mientras que, en caso de que Talleres sume de a tres, River dependerá de sí mismo y con un empate alzará el trofeo de la Liga Profesional, dado que la "T" quedó a nueve unidades del líder a falta de tres jornadas para el final del certamen.



PRINCIPALES POSICIONES. River 54, puntos; Talleres 45; San Lorenzo 43; Lanús 41; Defensa y Justicia 40; Estudiantes 39; Godoy Cruz 37; Rosario Central 36; Boca 35; Belgrano 35.



BOCA LE GANÓ A HURACÁN

Boca logró anoche un costoso triunfo como local tras imponerse por 1 a 0, en el estadio Alberto J. Armando, por la vigésimo cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y se metió en la última plaza para la Copa Sudamericana. Con el único tanto del juvenil Luis Vázquez, a los 11 minutos del complemento, el "Xeneize" llegó a los 35 puntos y alcanzó a Belgrano pero se mete en zona de copas por diferencia de goles.

huracán terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Fernando Godoy, a los 44 minutos del segundo tiempo.

El elenco de Parque Patricios sumó su segunda derrota al hilo y se mantuvo hundido en el descenso directo.



COLÓN IGUALÓ CON BELGRANO

Belgrano de Córdoba empató sin goles con Colón en su visita a Santa Fe, y se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. En el encuentro disputado en el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, el "Sabalero" y el "Pirata" no se pudieron sacar ventajas en un encuentro con escasas situaciones de gol. El equipo de Guillermo Farré, que alcanza el noveno puesto, continuará su camino en el torneo cuando reciba a San Lorenzo en el Estadio Julio César Villagra mientras que, por el lado de los de Néstor Gorosito, visitarán a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona.



SIGUE HOY

La fecha 24 de la Liga Profesional tendrá continuidad en la jornada de hoy con tres encuentros, los cuales cerrarán este nuevo capítulo del torneo de la máxima de fútbol de nuestro país. Los juegos: 18.45hs Rosario Central vs Central Córdoba de Santiago del Estero, 20.00hs Independiente vs Newell's, 21.30hs Atlético Tucumán vs Gimnasia La Plata.