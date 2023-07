Huyó hasta donde pudo pero tres puñaladas terminaron con su vida

A las 11.30 de la mañana de ayer, en la sala 3 de los tribunales de primera instancia en lo penal de esta ciudad de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de carácter imputativo a Miguel Ángel Sphan de 37 años, nacido en Rafaela, radicado en la localidad de Lehmann y sindicado como presunto autor penalmente responsable del homicidio de su vecino lehmennse Gonzalo Andrés Riato, de 28 años de edad que se domiciliaba en calle Colón 393 de esa localidad, a pocos metros de la vivienda del anterior.



Quien presidió la audiencia fue el juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Dr. Javier Bottero, en tanto que actuaron representando al Ministerio Público de la Acusación, el fiscal de Homicidios Dr. Martín Castellano y en la defensa técnica del ahora imputado, la Dra. Georgina Allasia del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).



Cabe destacar que entre el numeroso público asistente, además de la prensa local, se encontraba presente el padre de la víctima Edgardo Riato, visiblemente acongojado y otros familiares de Gonzalo Riato, provenientes de Lehmann.



Es así que en el marco de la audiencia imputativa, el fiscal Martín Castellano dio a conocer al imputado Miguel Ángel Sphan los hechos que se le atribuyen, su calificación jurídico penal, las pruebas obrantes, y los derechos que el Código le acuerda al imputado, en una causa calificada penalmente como “homicidio doloso simple”.



LA VICTIMA

En cuanto a la víctima se puede decir que tanto él como su padre trabajaban en la planta láctea de la firma Verónica, que Gonzalo vivía con su joven esposa a escasos metros de su asesino, que a sus 28 años tenía dos hijos: uno de 3 años y una beba de 3 meses, y que el día de su fallecimiento acababa de salir de su turno laboral en la empresa láctea junto a su padre. Se separaron metros, minutos antes de que Gonzalo se encontrase con la muerte.



HECHOS ATRIBUIDOS

En cuanto a los hechos que se le atribuyeron a Miguel Angel Spahn para su imputación cabe destacar que son prácticamente calcados a lo que LA OPINIÓN publicó en su edición gráfica del domingo en página 26 bajo el título de “Extraoficial”.



Es así que en la audiencia imputativa de ayer, el fiscal Castellano dio a conocer la intimación penal al imputado, mencionando que se le atribuye que aproximadamente a las 20.30 del viernes último aproximadamente, provocó con dolo y voluntad manifiesta, la muerte de Gonzalo Andrés Riato mediante tres puñaladas aplicadas con un cuchillo de hoja plateada y cabo de madera, con un largo total de 29 centímetros, y una hoja de 17 centímetros.



El ilícito ocurrió en el interior de la propiedad ubicada en la calle Hernandarias 301 de la localidad de Lehmann, más precisamente en el jardín delantero de la casa.



En ese horario de las 20.30 del viernes, Riato regresaba de su trabajo a su domicilio particular ubicado en calle Colón 423 de la localidad, cuando se le acercó e interceptó el imputado Spahn -quien vive a poca distancia de la víctima-, conduciendo una motocicleta marca Honda Wave, de color azul, gritándole a Riato que “lo había dejado sin nada”, “que no tenía códigos” y que “había hablado pestes de su persona”, entre otras palabras.



Además de palabras el imputado llevaba en sus manos el cuchillo mencionado, por lo que Riato salió corriendo por calle Colón, y luego tomó calle Suipacha en dirección final a calle Hernandarias, al tiempo que pedía a los gritos a sus vecinos que llamen a la policía, siendo perseguido en todo momento por el imputado quien lo hacía a bordo de la motocicleta mencionada.



En esa carrera frenética, Riato se introdujo en el domicilio de un conocido suyo en Hernandarias 301, que fue el lugar donde finalmente, acorralado por su perseguidor en moto y sin fuerzas halló la muerte.



En esos momentos el imputado le seguía gritando a su víctima insultos y frases tales como “salí hijo de puta, me arruinaste”, “me mandó la policía, salí hijo de puta”, “me cagó la vida”.



En un momento determinado, Riato salió del domicilio en cuestión, corriendo por la vereda de calle Hernandarias por espacio de alrededor de 50 metros, siendo en todo momento perseguido por Spahn con su moto, hasta que decidió volver sobre sus pasos e introducirse nuevamente en el inmueble de su conocido.

Al ingresar al jardín delantero de la casa, allí a la vista de todos, Spahn acorraló a la víctima para darle la estocada final.



Luego de dejar su moto tirada en la cuneta ingresó al patio delantero de la casa y “con clara intención de provocar la muerte de la víctima Riato” –dijo el fiscal-, utilizó el cuchillo que llevaba en sus manos, y con el mismo asestó tres puñaladas mortales en distintas partes del cuerpo del joven de 28 años.



De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia practicada, Riato presentaba tres heridas cortantes penetrantes de similar tamaño: una en el lateral izquierdo del cuello; otra en el lateral izquierdo del tórax; y la última en la parte inferior del tórax al costado del esternón.

La más grave de las profundas heridas fue la del lateral izquierdo del tórax que lesionó el pericardio, corazón, diafragma e hígado, provocando una hemorragia masiva, lo que derivó en un shock hipovolémico determinante de su muerte.



Tras lo anterior, el imputado fue reducido por algunos vecinos del lugar hasta la llegada del personal policial, mientras que la víctima recibió atención médica por el servicio de Emergencias SIES 107 de la localidad de Lehmann y luego trasladado al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde debido a la gravedad de las heridas provocadas, falleció a las 21:20 del viernes pasado.



CAUTELARES

Con más de 26 pruebas fundantes de la intimación en poder de la Fiscalía, a partir de las 11:30 de la mañana de hoy se llevará a cabo la correspondiente audiencia de medidas cautelares, donde prácticamente es un hecho que al imputado se le dictará la prisión preventiva ante los riesgos procesales subyacentes: peligro de fuga, de intimidación a testigos, o cualquier otro riesgo que el Juez considere pertinente y que pueda afectar el curso normal de la investigación.