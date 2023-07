La estrategia del Inter para contener a Messi

El fútbol se prepara para escribir una nueva página, acaso inédita en términos de modalidades de contratos de jugadores y formatos de competencias en las que hasta la MLS, podría ser incluida en los próximos tiempos.

El anuncio de la contratación de Leo Messi por parte de los propietarios del Inter de Miami y sin que el rosarino haya tocado suelo americano todavía, hizo activar una alarma que alerta sobre repercusiones que excederían los pronósticos más favorables, interpelando previsiones que rompan los moldes hasta aquí, conocidas en un país al que nada de esos aspectos, parecería quedarle grande.

David Beckham es unos de los mayores accionistas, en todo caso la cara visible para el mundo del fútbol, pero no el único que se está abocando en el armado de la contención de semejante incorporación a una competencia que pese a estar en una innegable etapa de crecimiento deportivo, lejos está de las grandes ligas, en consecuencia, el exponencial impacto de un hombre de tal magnetismo dentro y fuera de la cancha puede provocar en los primeros tiempos, ciertos traumas de crecimiento.

Hay varios frentes que atender en armonía; el que se abre en ese infinito mundo de los negocios que distingue a los Estados Unidos y el deportivo que también debe agionarse para asimilar la incorporación de un jugador que llega bajo las luces del último mundial jugado en Qatar.

Mientras espera la llegada de Lionel Messi, el Inter Miami no para en su búsqueda de reforzar al equipo para rodear al mejor futbolista del mundo con figuras que estén a su altura. Aunque ya no están en su plenitud, la experiencia y calidad técnica están intactas. Esto será vital para intentar remontar en la Major League Soccer (MLS), donde se ubican últimos en la Conferencia Este. Luego de la contratación de Sergio Busquets, otro astro mundial está en el radar de la franquicia de la Florida.

Se trata del crack belga Eden Hazard, que se retiró de su selección y acaba de rescindir su contrato con el Real Madrid, donde aún tenía un año de vínculo. El club español no le puso ninguna cláusula sobre su destino y mientras descansa con su familia, el volante ofensivo está en conversaciones con el Inter Miami, según informa el portal Relevo.

Por ahora la otra oferta que estaría estudiando Hazard sería en el RWD Molenbeek, que ascendió a la Primera División de su país y allí juega su hermano Kylian (27 años). Al ser un jugador libre, Eden solo deberá negociar su contrato. De prosperar estas gestiones podría producirse un cambio interno en los contratos del Inter Miami, ya que el belga ocuparía una de las tres plazas de Designated Player (DP), uno de los lugares que ya está designado para Messi.

La norma del jugador designado o también conocida como “Ley Beckham”, habilita a un equipo a negociar el contrato con el futbolista sin tope salarial. Esa alternativa se creó antes de la temporada 2007 para que el inglés David Beckham (uno de los dueños del Inter Miami) pueda sumarse a Los Ángeles Galaxy. Más allá de lo que representaba la figura del británico, se incluyó esta alternativa para contratar a figuras de élite a nivel mundial.

Por caso, los jugadores que tienen ese privilegio son el campeón mundial con la Argentina, Thiago Almada (Atlanta United), los mexicanos Carlos Vela (Los Angeles F. C.) y Héctor Herrera (Houston Dynamo), el colombiano Juan “Cucho” Hernández (Columbus Crew SC), los italianos Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi (ambos del Toronto FC), el congoleño Christian Benteke (D.C. United) y los españoles Carles Gil (New England Revolution ) y Riqui Puig (Los Angeles Galaxy).

Por ahora, el Inter Miami tiene dos de las tres fichas de Designated Player que las tienen el venezolano Joseph Martínez y el mexicano Rodolfo Pizarro. Los dos están por arriba del límite salarial marcado por la liga que asciende a un total de 5,2 millones de dólares. El otro cupo será para Leo Messi.

Es un tema clave para la eventual llegada de Hazard, pues si bien ya no es el jugador que deslumbró a todos en el Mundial Rusia 2018, a sus 32 años aún puede entregar destellos de su calidad. En caso de que las negociaciones avancen, el belga ocuparía uno de los lugares de Martínez o Pizarro. Lo contrario es que el europeo cobre dentro de las pautas fijadas por la MLS, 1,6 millones a nivel anual, nada comparable con los 15 millones que percibía en el Real Madrid.

Cabe destacar que Hazard no tuvo continuidad esperada en el Real Madrid producto de sus lesiones o por no ser tenido en cuenta por el entrenador

Carlo Ancelotti. En la última temporada jugó apenas 10 partidos, marcó un gol y cedió 2 asistencias.

Luego de contratar a Messi, Busquets y también sondear a dos de sus amigos y ex compañeros en el Barcelona, los españoles Jordi Alba y Andrés Iniesta, el Inter Miami apuntó a Hazard para reforzar de la mejor manera al plantel que ya dirige Gerardo Martino.

Mientras Leo Messi va agotando su calendario de vacaciones en el Caribe, no deja de monitorear las conexiones que su nuevo club, establece con el mercado de jugadores vigentes y no descuidar así, los objetivos deportivos antes de quedar atrapado en el otro mundo subyugante de inversiones y acciones corporativas que, como tentáculos, se ramifican por todo un sistema afiatado como pocos. El Inter ocupa las ultimas posiciones de la liga y necesita a la par de este impacto en los mercados, lograrlo en un campo de juego para que el brillo sea el otro incentivo para el Capitan argentino.