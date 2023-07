“Riestra nos termina ganando bien”

No puso excusas Ezequiel Medrán. El técnico de Atlético de Rafaela se hizo cargo del momento. Habló lo justo tras el 0-1 de su equipo. “No tuvimos la capacidad, de hacer nuestro mejor partido para lograr nuestro objetivo”, reconoció en el vestuario del estadio Monumental, a pesar de la bronca por la caída de su elenco.



“No se dio el partido que imaginábamos”, siguió con su lectura autocrítica y sensata. Y analizó: “Sentíamos que íbamos a poder tener el control del juego mediante la intensidad, el ritmo y doblegando por afuera. La verdad, tal vez en el PT tuvimos aproximaciones, pero no tuvimos situaciones claras de gol, tal vez apresuramos los caminos, tal vez esa intensidad la confundimos con jugar rápido y equivocarnos el camino. En el transcurrir del partido ellos se sintieron más cómodos, nosotros dejamos lugares vulnerables donde el rival lo aprovechó y se terminaron quedando con el triunfo”.



-¿Qué es lo que más preocupa de esta nueva derrota de local?



-Lo que más molesta es el resultado acá en casa. La ambición que tenemos, el de estar en zona de clasificación y si queremos estar dentro de los 8 obviamente que tenemos que mejorar la localía; lo hemos hablado finalizando la primera rueda. El trabajo de visitante era bueno pero realmente tenemos la obligación de mejorar la localia, eso nos va a dar la posibilidad de tener más chances de estar en zona de clasificación. En este encuentro, nuevamente, no tuvimos la capacidad, de hacer nuestro mejor partido para lograr nuestro objetivo.



-Nuevamente les costó la generación de juego, prácticamente no generaron peligro en el arco rival.



-En el PT se vieron nuestras intenciones pero no fuimos contundentes ni claros en los momentos decisivos. Tuvimos buenas intenciones pero no profundizamos en los metros finales de la mejor manera. Lo que planificamos se dio en cuento a intenciones pero no tuvimos la claridad ni frescura para resolverlo de la mejor manera, se vio en el resultado, Riestra nos termina ganando bien.



-A lo largo del torneo se mantuvieron siempre en puestos de reducido, quedaron al borde de perder dicha posición de privilegio. ¿Preocupa?



-Si, obviamente, es un llamado de atención. Tampoco es normal que un equipo se mantenga durante 21 fechas en zona de clasificación. Arrancamos muy bien el inicio del torneo y ahora transitamos esos vaivenes que tienen todos, salvo 4 o 5 que tuvieron un gran final de la primera rueda y lo están sosteniendo en el arranque, creo que el resto hemos mantenido esa irregularidad, momentos buenos, otros no tanto y tal vez está en nosotros pasar este momento y tener la capacidad, la frescura, inteligencia de resolver esta situación que nos toca vivir.



-¿Cuánto te preocupa el aspecto futbolístico?



-Creo que lo de este partido ante Riestra fue una excepción. Con Atlanta fue muy bueno, el PT con Racing de Córdoba también. El partido nuestro no fue bueno y pagamos las consecuencias con una derrota.

Hay algo claro, buscamos las variantes, de 20 jugadores tenemos 12 de la institución. Hay una identidad clara en el sentido de pertenencia, son jóvenes. Sabemos el peso que tiene la camiseta y la historia, queremos estar en zona de clasificación, estar en campeonato pero hoy tenemos la posibilidad que muchos chicos del club sumen minutos y eso es importante.



-Pensando en lo que viene, el panorama aún es un poco más complicando ante las ausencias de Luna, Soloa y Osores…



-Es una realidad, al tener un plantel reducido, el desgaste del torneo, sumamos suspendidos y molestias que surgen, te condiciona. Pero creemos plenamente en este plantel. Estamos convencidos que vamos a dar pelea, que somos un equipo competitivo, que vamos a competir bien y vamos a luchar hasta el final con la ilusión de estar en zona de clasificación.



-Por primera vez en la temporada el equipo se fue silbado.



-Es entendible. El hincha de Atlético la temporada pasada no la pasó bien, la ilusión está renovada. Nosotros venimos del proceso anterior que el objetivo era mantener la categoría. Uno cuando analiza el proceso de 21 partidos, estamos entre los equipos que están compitiendo, con buenos momentos, irregulares como el que nos toca vivir ahora, pero estamos convencidos que es una situación que la vamos a revertir, tenemos la capacidad, las ganas, la fuerza; el día a día de los chicos es increíble. Tenemos que seguir trabajando, ajustando para mejorar, competir mejor, y rápidamente, no hay tiempo de lamentos.