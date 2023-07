Perotti recorrió las nuevas instalaciones del 911

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, recorrió este sábado las nuevas instalaciones del Sistema de Atención de Emergencias 911. La nueva sede se encuentra ubicada en Primera Junta 2825 en la ciudad de Santa Fe, y demandó una inversión provincial superior a los 35 millones de dólares.

En la oportunidad, Perotti remarcó las diferencias “entre las condiciones en las que se trabaja hoy y donde se va a trabajar a partir de ahora, lo que implica un salto tecnológico realmente importante, ya que la tecnología más importante de la Argentina disponible hoy está en este sistema y, sin dudas, en una provincia como la nuestra con un problema estructural de muchos años, esta herramienta era indispensable”,

En ese sentido, el gobernador expresó que “la tecnología tiene que ser una herramienta de ayuda y colaboración para multiplicar nuestras acciones y nuestra capacidad de respuesta. En este caso, la inversión garantiza no solamente un buen desempeño, sino que ha permitido ampliar enormemente la capacidad desde las recepciones de las llamadas telefónicas, las cámaras, los monitores y la cantidad de operadores disponibles para el servicio”.

“Todo el proceso queda registrado y eso es una garantía para cada uno de los ciudadanos, pero también a la instancia de contralor de cómo actuó y cómo se desempeñó cada uno de los integrantes de la institución policial frente a un hecho que requiera una respuesta de atención inmediata", añadió.

Luego, Perotti destacó que “la puesta en funcionamiento de este sistema donde se incorporaron más de 600 agentes en Rosario, y más de 260 en Santa Fe. Son todas incorporaciones directas para operar en la tecnología, no quitamos a nadie de la calle, todo lo contrario, le damos un respaldo a cada uno de los que está en la calle”.

Finalmente, Perotti recordó que “en la provincia, durante muchos años, se puso en duda si había que tener cámaras o no y hoy muchos de los que negaban la existencia de las cámaras apuran para que haya más. La realidad es que hemos perdido muchísimo tiempo para enfrentar un delito que en todo ese tiempo creció. Hoy estamos recuperando terreno para lo que siempre hemos planteado: una lucha frontal contra el delito que no tiene marcha atrás”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, expresó que “este salto cualitativo nos va a permitir redundar positivamente en el tiempo de respuesta ante un incidente”. En ese sentido, añadió que “el nuevo sistema se suma a la incorporación, solamente en este año, de 120 camionetas patrulleras y 48 vehículos patrulleros que ya están circulando en la provincia. De esta manera, vamos a poder mejorar los tiempos de respuesta que hoy, en promedio, es de 7 minutos y responde a los estándares internacionales, aunque nuestro objetivo es continuar mejorando”.

A su turno, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, valoró que “a partir de ahora, cada Centro de Despacho Remoto tiene una pantalla de monitoreo que les permite despachar desde ahí, algo que antes no estaba, y en cambio debían llamar por teléfono”.

Del mismo modo, el director del Centro de Comando, comisario Carlos Portis, expresó que “la inversión nos permite duplicar los puestos que hoy están operativos del 911” y añadió que “este centro es un espejo del de Rosario que viene dotado con un sistema ininterrumpido de energía, e igual así, ante alguna falla catastrófica, Rosario puede tomar las operaciones de Santa Fe y viceversa. La plataforma integra toda la información que se gestiona desde el 911 y desde la División de Operaciones de la Policía y nos permite una serie de trabajo en distintos sentidos para hacer más eficiente la respuesta”, añadió Portis.

El secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, Jorge Fernández, destacó “la escalabilidad del sistema que implica que cualquier nueva tecnología en el mercado se pueda incorporar al sistema, en un momento donde la tecnología se renueva casi mensualmente”.

Por último, el director de abordaje territorial y Seguridad Local, Facundo Bustos, expresó que “antes de comenzar nuestra gestión no había compatibilidad entre los sistemas de cámaras municipales con el sistema provincial del 911. A partir de ahora podemos integrar ambos sistemas dando mayor eficiencia y, obviamente, evitar que el municipio tenga que llamar como cualquier vecino al 911, y tener una coordinación mucho más aceitada para suplir esta incapacidad tecnológica que se tuvo al momento de adquirir ambos sistemas”.



PRESENTES

De la recorrida también participaron la subsecretaria de Prevención y Control, Priscila Villalobos y el secretario de Prácticas Socio Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, Ignacio Martínez Kerz.



SISTEMA DE CONTROL ATENCIÓN Y DESPACHO

El 911 está incluido dentro del Sistema de Control, Atención y Despacho (SICAD), de manera tal de que se transforme y consolide como una herramienta al servicio de la operatividad policial y del análisis y estadísticas criminales. Esto permitirá planificar, analizar y evaluar las operaciones policiales, mejorando la atención de incidencias, optimizando la gestión de los recursos, minimizando los tiempos de respuesta y asegurando la amplia disponibilidad del servicio de Atención y Despacho de emergencias e incidentes en favor de la población.

El sistema implementado en 21 Centros de Comando y Control a lo largo de toda la provincia desarrollarán las siguientes actividades principales:

* Atención telefónica.

* Despacho mediante el Sistema de Comunicaciones troncalizado y Encriptado de Misión Crítica TETRA y Wave PTX sobre celulares robustos.

* Gestión del estado de los recursos, monitoreo continuo y trazabilidad de unidades.

* Gestión integral de incidentes y actualización continua de datos.

* Supervisión y monitoreo de la actividad y performance del sistema.

Los objetivos del SiCAD se centran en la excelencia y mejora continua en relación al análisis de información de incidentes, y el tratamiento del mapa del delito. En ese sentido, la solución final promueve definir zonas de intervención policial preventiva; control de la intervención policial; planificar y conducir la ejecución de operaciones e intervenciones policiales focalizadas; y evaluar el desempeño policial.

Para ello se incorporarán 80 nuevas consolas Dimetra, 227 sip phones, 15 grupos electrógenos, 230 posiciones de operadores 911, 57 cámaras Avigilon + 19 NVRs + 2 VMS, 31 controlled access w/ ACM, 2 clusters VSAN DELL READY NODES, 2 PABX MITEL y 8 FIREWALLS FG200F.



EL PROYECTO SICAD

El Sistema de Emergencia 911 y Centros de Operaciones Policiales estará conformado por:

* 2 Centros de Comando y Control en Rosario Santa Fe

* 12 Centros de Despacho Remotos: Cañada de Gómez, Casilda, Esperanza, Firmat, Funes, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Santo Tomé, Venado Tuerto, Villa Constitución y Villa Gobernador Gálvez.

* 5 Centros de Operaciones Policiales: Central (Casa Gobierno de Rosario), Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

- La construcción de un edificio central en la ciudad de Santa Fe.

- Remodelación de edificio de la Ciudad de Rosario.

- Remodelación de 12 Centros remotos.