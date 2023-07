Los nuevos valores de las naftas en la ciudad

Más allá de que en este país ya no sorprenden los aumentos que se vienen dando a diario en todos los productos y ámbitos a raíz de la cada vez más elevada inflación, a muchos rafaelinos les llamó un poco la atención el pasado fin de semana una nueva suba de los combustibles. Es que las petroleras adelantaron una semana el aumento del 4,5% de julio, y como el incremento no fue comunicado de manera oficial, muchos se sorprendieron el sábado con los nuevos valores que empezaron a regir cuando tuvieron que ir a cargar un poco de nafta.

La nueva suba de las naftas fue un acuerdo entre la Secretaría de Energía y las empresas petroleras, recordando que los anteriores incrementos siempre fueron el 15 de cada mes, pero en esta ocasión se adelantó unos días.

Se trata de la suba número 31 en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, y lo encabezó YPF, con la idea de fijar un valor de referencia en el mercado y limitar a las otras empresas a que los precios no puedan dispararse. Cabe señalar que los valores de la nafta se habían actualizado por última vez el pasado 17 de junio.

En este sentido, las petroleras apuntan que desde hace tiempo registran una pérdida de rentabilidad, principalmente debido a la inflación, baja de consumo y reacomodamiento de precios demasiado escasos para sus necesidades. "Indudablemente que nos tocó a todos por sorpresa. Este viernes a la noche nos llegó una notificación con que venía un aumento para todos los combustibles de un 4,5% y a nivel país, y para todas las marcas", indicó el representante de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste del país, Faruk Jaraf. Si bien el porcentaje de suba fue generalizado e igual en todo el país, los precios finales presentan algunas diferencias en las provincias, de acuerdo con el distrito.

El ajuste mensual se produce en el marco del programa “Precios Justos”, firmado por la Secretaría de Energía de la Nación con las empresas YPF, PAE (por la marca Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma), que se extiende hasta el 15 de agosto. A partir de septiembre, las empresas petroleras reclamarán una suba de al menos 7%.



LOS NUEVOS PRECIOS EN RAFAELA

Las pizarras en las principales estaciones de servicio de nuestra ciudad quedaron de la siguiente manera:

* YPF: Nafta Súper $244,8 (antes $234.3). Nafta Infinia $312.1 (antes 298.7). Ultra $274.5 e Infinia Diesel $351.9.

* Shell: Nafta Súper $256.9 (antes $245.9). Nafta V-Power $320.9 (antes $307.2). Evolux Diesel $286.9 y V-Power Nitro+Disel $362.2.

* Axion: Nafta Súper $255 (antes $243.6). Quantium $321.4. (antes $299.2). Axion Diesel $296.9 y Quantium Diesel $360.2.