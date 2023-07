Siguen los trabajos en los espacios verdes públicos

El intendente Luis Castellano y la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, recorrieron y dialogaron con vecinos y vecinas del barrio Jardín sobre la intervención que demanda la Plaza “1º de Mayo”. De la actividad participaron el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Jardín, Enrique Méndez; la coordinadora de Relaciones Vecinales, Vanesa Macagno; vecinos y vecinas.

“La verdad que modernizar la plaza del barrio, de nuestro barrio, de todos los barrios de la ciudad es muy importante para los vecinos porque es un lugar donde la gente se reúne a charlar, a tomar mates los fines de semana, los chicos pueden aprovechar para reunirse, los niños jugar, entonces es fundamental que la plaza pueda recibir y adquirir nuevos juegos, nuevos bancos, nueva forestación, todo eso es en beneficio para nuestro barrio”, dijo Marta, vecina del barrio Jardín. “La vecinal puede tener muy buenas intenciones, muchas ganas de trabajar. Los integrantes de la comisión pueden tener todas las intenciones, pero si no contás con el apoyo del Municipio, es imposible llevarlo adelante y, desde hace bastante tiempo, podemos contar con la Municipalidad para muchísimas obras no solamente en la plaza. El Estado ha estado siempre presente y acompañando”, remarcó.

Por su parte, Margarita Bruno, otra vecina del sector, manifestó: “Yo creo que es una forma de motivarnos a todos, incluso, charlamos en casa sobre el tema. En mi caso, hace 25 años que vivo en Rafaela y cuando vine este barrio estaba aislado de todo. No había nada alrededor. Hoy se notan los y eso se agradece porque, si no fuera por la Municipalidad y por lo que hace la vecinal, nada de esto se hubiese hecho”.



PLANIFICAR PARA LLEGAR

A TODOS LOS ESPACIOS

Finalmente, María Paz Caruso manifestó: “Dialogamos con las y los vecinos acerca de la intervención que vamos a estar haciendo en los próximos días. Se trata de un recambio de algunos de los juegos del sector y el mantenimiento de los existentes. Siempre es una noticia que es bienvenida por la comunidad y es un trabajo que estamos llevando adelante progresivamente en todos los barrios de Rafaela”. La funcionaria consideró que “cada espacio verde demanda una intervención diferente. Son etapas. En algunos se hacen recambios de juegos, en otros la construcción y la colocación de pisos antigolpes, en otros una intervención integral que también demanda, por ejemplo, cambio a luminaria led -en labor articulada con otras áreas del Municipio- y así vamos respondiendo a las demandas porque, afortunadamente, son espacios muy utilizados y valorados por la comunidad. Desde la Municipalidad seguimos planificando y tratando de llegar a todos los espacios para promover el cuidado del ambiente, promover el uso del espacio público y la seguridad para las infancias”.