El último sábado, el intendente Luis Castellano participó del encuentro de “Escuelitas Deportivas Barriales" que se llevó a cabo en el barrio Los Arces. El evento deportivo congregó a chicos y chicas que practican fútbol en las escuelitas de los barrios Barranquitas, Sarmiento y Los Arces.

Luis Castellano compartió un momento de la mañana con los profesores, padres y madres de las y los niños, vecinos y vecinas y les manifestó que para el Municipio es fundamental que se pueda seguir fomentando el fútbol infantil, no solamente en los clubes, sino también en las escuelitas deportivas y en todos los barrios de la ciudad. El mandatario local remarcó que los espacios verdes están para que la comunidad los utilice, que la familia se reúna y los niños y niñas fortalezcan lazos de amistad, al tiempo que destacó la importancia del trabajo que el Estado local viene haciendo a través de las escuelitas deportivas para que las y los chicos ocupen su tiempo practicando un deporte (en el caso de las escuelitas, fútbol y hockey).

También reiteró su agradecimiento a la labor que efectúan los profesores en cada una de las escuelitas. En la actividad estuvieron, junto a Luis Castellano, el secretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el concejal Juan Senn y el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Los Arces, Simón Maciel, entre otros.



GRAN PARTICIPACIÓN

Por su parte, Oscar, referente de la Escuelita Deportiva de barrio Los Arces, dijo: “Trabajamos con nenes y nenas de 5 a 13 años de edad. La nuestra es una escuelita de contención -como lo son todas las escuelitas municipales- que cuenta con un gran apoyo de la Municipalidad. Y no solo contamos con el apoyo sino también con todos los materiales necesarios. No nos falta absolutamente nada y mucho menos en el aspecto humano”.

A su tiempo, Ignacio Podio expresó: “Esta es una escuelita que empezó con sus actividades hace poquito, así que la idea era generar este encuentro con otras que ya vienen trabajando desde hace tiempo, en este espacio verde, y que los chicos y las chicas se conozcan. A este proyecto lo venimos acompañando muy cerquita, de hecho, ya hicimos el movimiento de suelo e instalamos los arcos en la futura cancha donde funcionará esta escuelita y estamos esperando que crezca el césped”.

El secretario afirmó que el programa “Escuelitas Deportivas Barriales" es uno de los más importantes dentro de nuestra Subsecretaría. En él damos contención a más de 600 chicos y chicas mediante la práctica de fútbol y de hockey”.