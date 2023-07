Mariano Navone fue campeón en el Challenger de Santa Fe

Con el apoyo del gobierno provincial, el AAT Challenger Tour finalizó con la victoria del argentino Mariano Navone ante el paraguayo Daniel Vallejos, por 6-2 y 6-4, y cosechó así su primer título profesional en el país y el segundo en 15 días. Es la primera vez que la provincia recibe un certamen del circuito ATP. La competencia internacional, de categoría 50 y organizada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), se desarrolló del 3 al 9 de julio en el Santa Fe Lawn Tennis Club, con la participación de deportistas de todo el mundo y los mejores exponentes del país. Además, el santafesino Lautaro Corthey, que revolucionó el certamen con su historia de vida, ganó sus primeros puntos de ranking de ATP.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, destacó los eventos deportivos de esta magnitud y afirmó que “el compromiso que asumió la provincia, de apoyar de manera presente y permanente al deporte, está cimentado en crear las bases para que se sumen jóvenes deportistas de diferentes disciplinas y puedan llegar a competir en ámbitos nacionales e internacionales”.

Durante la ceremonia de premiación el día domingo, la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, resaltó que fue "un certamen histórico para la provincia, luego de un torneo muy importante en Rosario, y esto es fruto de un trabajo en equipo y la decisión del gobernador Perotti de acompañar eventos deportivos internacionales. Este domingo estaba la cancha llena de gente, que por primera vez veía un torneo de tenis de estas características, y eso empuja al tenis y al deporte de la provincia".

Finalmente, Molinero agradeció al club anfitrión y a la Asociación Argentina de Tenis "por la elección de la provincia de Santa Fe para realizar este primer torneo Challenger, un evento internacional que genera un desarrollo no solo deportivo, sino también económico, porque hay un gran movimiento detrás de un evento como este. Hicimos un gran equipo con la AAT, el club y la provincia para poder realizar el certamen, y agradezco a todos los que trabajan en esto".

Por su parte, el presidente de la AAT, Agustín Calleri, destacó la importancia de ser el primer torneo Challenger en la historia de la provincia: "Queremos que se sigan haciendo más, siempre con el acompañamiento del Estado, que es muy importante. No es fácil la situación económica, pero junto con el Estado, los privados y con las instituciones, se pueden lograr este tipo de torneos".

Mariano Navone, de 22 años, había perdido tres finales consecutivas en la Argentina, dos de ellas contra Francisco Comesaña, a quien esta semana eliminó en semifinales. De esta manera, cosechó su primer título profesional en el país y el segundo en 15 días, luego de su estreno en Poznan. En la próxima actualización del ranking, aparecerá en el puesto 161.

Para Vallejo también fue una semana soñada. El ex N°1 del mundo junior nunca había ganado un partido en el cuadro principal de un ATP Challenger Tour. Y en Santa Fe, luego de superar la clasificación, avanzó eliminando a cuanto representante local se impuso en su camino. La semana pasada, en la misma provincia, también había alcanzado la última instancia (perdió la final del M25 Rosario contra Juan Ignacio Londero).