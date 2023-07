Regreso con victoria para Martín Bertolaccini

Luego de su ausencia en la primera fecha del certamen, Martín Bertolaccini volvió a pista para disputar el Evento #2 del Trofeo de Invierno de RMC Buenos Aires. El campeón del ‘Otoño’, integró nuevamente el lote de la clase Micro Max, donde supo revalidar el protagonismo de la primera mitad de la temporada. Este compromiso se disputó sobre el renovado kartódromo “Ramiro Tot” de la ciudad de Baradero.

A pesar de la sorpresiva presencia de las lluvias en la primera jornada de competencias, Martín consiguió quedarse con la pole position. Luego, en las mangas de esa misma jornada de sábado, supo encontrar el triunfo en la primera sin problemas. En la segunda, un trompo sobre una pista muy difícil lo relegó al último puesto. ‘Sin bajar los brazos’, consiguió escalar para quedarse con el P1 a poco del cierre.

Confiado por los resultados obtenidos en esta primera parte del fin de semana en Baradero, comentó: “Arrancamos muy bien en el Warm up y nos quedamos con la pole en la clasificación. En la primera manga quedamos 1°, sacando bastante distancia al 2°. En la segunda manga estuve último, me fui afuera varias veces, pero no bajamos los brazos y la pudimos ganar. Estuvimos bien con piso seco, pero si mañana llueve, mejor. La pista mojada nos favoreció”.

El domingo, con cielo amenazante, pero con carreras que se disputaron con piso seco, Martín consiguió cerrar su paso por la etapa clasificatoria con el puntaje ideal, al quedarse con el triunfo en la tercera manga. Para la Final, se impuso al frente del pelotón sin problemas desde la partida. Luego, fue tomando distancia del resto del lote para llegar a una cómoda victoria.

En su conclusión sobre el fin de semana perfecto, comentó: “Fue un lindo fin de semana. Empezamos ganando las mangas del sábado y hoy en el warm up quedamos primeros. En la tercera manga ganamos y la final también. Estoy muy contento”.

Luego agregó con respecto a su actuación en el IRMC Sudamericano: “Hicimos un buen Sudamericano. Estuvimos en la pelea. Largamos la Final 21° y llegamos 6°. Como excluyeron a los tres primeros en la técnica, quedamos 3°. Fue muy bueno todo lo que hicimos”.

Y por último, completó sus comentarios: “Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuelo, a mi madrina, a mi primo, a mi tía, a mi abuela, a todos los que vinieron a ver, al equipo Zaffaroni Kart Team, a Chicho, a Maxi, a Fran, a Lucas, a Jimmy, a Sancor Seguros, a Banco Santa Fe y a todos los que me apoyan”.

En su regreso a RMC Buenos Aires, Martín Bertolaccini se ubica en el P4 de la Micro Max, con 105 puntos. Será convocado a pista por este torneo nuevamente el fin de semana del 19 y 20 de agosto, sobre el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires. La fecha otorgará puntaje y medio.



RMC BUENOS AIRES 2023 - TROFEO DE INVIERNO

Clasificación: 1. Bertolaccini, Martín 1:01,070.

1ª Manga: 1. Bertolaccini, Martín, 2. Bainotti, Lázaro, 3. Bisceglia, Bruno, 4. Manassero, Valentino, 5. Sosa, Benjamín, 6. Carreira, Ramiro, 7. Manassero, Bruno, 8. Cinalli Vega, Nicolás, Nl. Mascarell, Enric.

2ª Manga: 1. Bertolaccini, Martín, 2. Manassero, Bruno, 3. Bisceglia, Bruno, 4. Bainotti, Lázaro, 5. Sosa, Benjamín, 6. Cinalli Vega, Nicolás, Nc. Manassero, Valentino, Nc. Carreira, Ramiro, Nl. Mascarell, Enric.

3ª Manga: 1. Bertolaccini, Martín, 2. Manassero, Valentino, 3. Bisceglia, Bruno, 4. Sosa, Benjamín, 5. Bainotti, Lázaro, 6. Carreira, Ramiro, 7. Cinalli Vega, Nicolás, Nc. Mascarell, Enric, Nc. Manassero, Bruno.

Final: 1. Bertolaccini, Martín, 2. Carreira, Ramiro, 3. Bainotti, Lázaro, 4. Manassero, Valentino, 5. Sosa, Benjamín, 6. Manassero, Bruno, 7. Cinalli Vega, Nicolás, 8. Mascarell, Enric, 9. Bisceglia, Bruno.