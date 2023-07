Sensaciones y sentimientos

VACACIONES DE LAS VACACIONES



Por Hugo Borgna

Si bien son amplias y libérrimas, también tienen sus limitaciones.

Se parecen a espacios infinitos en cuanto a posibilidades; para entender sus alcances sólo hay que asomar la cabeza desde el ámbito de las ideas juguetonas y felices.

Son una especie de mar donde pueden cantar y bailar todas las especies, una superficie que hasta sin agua puede satisfacer; un modo deportivo de jugar tenis sin red o al fútbol sin arcos.

Las vacaciones, abiertas en luz y color, están allí, utilitarias y sonrientes desde todas las galaxias. Las mentes humanas, alimentadas de horarios y rutina, se encargan de clasificar, ordenar, limpiar. Y hasta de pulir sin necesidad.

Entre las formas consagradas de viajar, está la eficaz de tomar una excursión: seguridad, horarios previstos y medio de transporte. Además -y no es poco- se puede dormir durante el recorrido.

Otro modo es ir en auto, en pareja o con otros acompañantes. En esta modalidad hay un obligado límite anatómico: por mucha voluntad que se ponga, no pueden ir más de 6 personas sentadas, y no hay que olvidar tampoco que las valijas tienen derecho a viajar.

Existe también una aplaudida elastización de las costumbres, como poder detenerse a un costado de la ruta y admirar por algunos momentos la bella y quieta presencia de los sembrados, aunque hay, a veces, un poco de inquietante angustia cuando se sospecha que el hotel no tomó debida nota de la reserva de habitación, con tanto detalle efectuada. En ese pequeño país que son los automóviles se necesita un modo andante de democracia. Los inconvenientes sorpresivos deben ser solucionados con beneficio para la totalidad de sus ocupantes.

La libertad y la amplitud, en su mejor expresión, habitan en el interior de cada viajero. Desde antes de llegar saborean la sensación feliz de un flexible y buen saludo de parte de los colchones.

La felicidad como objeto de un viaje (de percibir una porción de ella se trata, también, cada viaje) es un concepto que no descansa. Vive y respira como la más intensa sensación.

Muchos la perciben desde momentos previos a la llegada al lugar elegido: ya son otra persona por el simple gusto de estar. Comienza la comunicación cómplice entre llegada, permanencia y salida. El inevitable regreso implica el bienestar de haber estado, de transcurrir y de ser; una pertenencia prestada a un sitio, que jugará como responsable dueño de casa: el visitante sentirá, al momento del retorno a su ambiente de residencia, la necesidad de volver a partir.

¿Existirán las vacaciones de las vacaciones?

Si fuera así, todos pasaría por experimentar un estado de ánimo parejo y estable: el regreso a casa no se percibiría como un castigo bíblico, ni la permanencia constituiría solamente un estado de ánimo fugaz. Don Ata, conocedor de la indiscutible verdad del camino, reflexionaría hoy que cuando se viaja en vehículo propio, en los momentos previos al retorno los caballos de fuerza tiran hacia adelante mientras el alma empuja para atrás. Es como para preguntarse qué beneficios otorga la autoridad sobre un vehículo que nunca podrá llegar a la atemporalidad.

¿Se necesitan vacaciones de las vacaciones? ¿Se animan a conjugarse juntas “ser” y “estar”?

¿Cómo serán los hoteles de tiempo? ¿En qué moneda se pagará la felicidad, esa que ya no será pasajera, porque irá a vivir donde se instale cada viajero?

¿Sería el descanso una actitud de placer intenso?

Entre la imprecisa cuestión de si es más importante ir o volver, juega la sensación de que cada uno es un vehículo que no necesita más combustible que el camino y el aire por delante, con señales de tránsito que lo guíen hasta la, siempre conseguida a medias, satisfacción.