"El cepo más grande es la deuda con el FMI"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa consideró que "el cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)". "Tanto que se habla de cepo, pero el cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el Fondo Monetario Internacional y eso limita demasiado", sostuvo el ministro de Economía.

Durante una entrevista en Peronismo para Todos, en C5N, el líder del Frente Renovador destacó la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y afirmó que "para la gente va a significar luz y gas más barato, el norte no va a depender de Bolivia y en el Noreste van a tener gas".

Al recordar su asunción al frente del Ministerio de Economía, el tigrense recordó: "Venía de dos años en la Cámara, la pandemia, y en el momento en el que sentía que se nos derretía el Gobierno, en paralelo se daba un marco en que estaba la acusación a Cristina y mucha movilización contra el Gobierno todas las semanas".

"Los que me quieren bien me decían ´No te metas ahora´, pero yo sentí que tenía una responsabilidad patriótica. En ese momento nació la promesa con (su hijo) Tomás, que cambió ahora, de que ´es la última´" gran jugada política, contó Massa.

Consultado sobre cómo será la toma de decisiones en un eventual gobierno suyo en lo que respecta a los factores de poder que deberá enfrentar, el postulante presidencial manifestó: "Cuando uno hace las cosas pensando en el poder de la gente no importa el poder que tenés enfrente. El tema es tener el poder de la gente para poder llevarte adelante esas decisiones".

Además, respecto a la inseguridad, recordó cuando era intendente de Tigre e impulsó la instalación de cámaras de seguridad en el distrito del norte del Conurbano bonaerense y afirmó: "Con prevención se logra mucho más que con garrote". También rememoró su vínculo con el ex presidente Néstor Kirchner y señaló que planteaba las cosas "como un proyecto político, no en términos personales".



"UNIDOS Y CON PROYECTO DE

PAÍS VAMOS A VOLVER A GANAR"

El titular del Palacio de Hacienda subrayó que hay que "repensar el programa con el Fondo, porque es inflacionario" y continuó: "Estamos rediscutiéndolo y planteando variables distintas a las que traíamos, con buena fe. Estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo".

"Estabilidad macroeconómica, orden fiscal, acumulación de reservas y un programa de desarrollo con inclusión a diez años. No hay que prometerle a la gente que todo se lo vamos a resolver mañana. La gente no espera magia de nosotros: espera compromiso de trabajo y que vayamos resolviendo", explicó el tigrense al referirse a sus metas, en caso de llegar a la Casa Rosada. Y reconoció: "Tenemos que subir el peso del salario en la participación de la distribución en la Argentina. Esa es tal vez nuestra mayor deuda del Gobierno". .

De cara a las elecciones, el tigrense envió un mensaje al interior de Unión por la Patria: "Unidos y con proyecto de país vamos a volver a ganar, a pesar de todo lo que pudimos dejar de cumplir en el camino a lo largo de estos años".



SU RELACIÓN CON

CRISTINA KIRCHNER

El líder del Frente Renovador también habló sobre su vínculo con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y señaló que tiene "mucha interacción, mucha charla" con la titular del Senado. "Pongo mucho la atención en su mirada para con su familia, sus compañeros, porque eso define al ser humano. Tuve la oportunidad de charlar mucho de la cuestión humana por fuera de la política estos años. Alguien que tiene que tiene todos los galardones puestos en su traje de guerra, de una mirada tiene una mirada puesta en el mediano y largo plazo del país sin la cosa del análisis de su propio lugar, de la cosa egoísta", indicó Massa, tras destacar que la ex mandataria "entiende bien los conflictos de poder".