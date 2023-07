Pichetto en una crítica indirecta hacia Losada

El auditor general de la Nación y candidato a diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe está "cruzando límites complejos" que podrían afectar la consolidación del espacio de cara a las elecciones generales, en la que los santafesinos deberán elegir a su próximo gobernador.

En una entrevista con Noticias Argentinas, Pichetto cuestionó las acusaciones de Carolina Losada, precandidata a gobernadora, contra su competir interno, Maximiliano Pullaro. La senadora vinculó al ex ministro de Seguridad provincial con el narcotráfico.

Ambos precandidatos se cruzarán el próximo domingo en las PASO, en lo que será el último test electoral antes de las nacionales entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. "Si vos creés que el otro es narco, ¿Para qué estás en ese frente? ¿Por qué no construiste un proyecto propio con un partido nuevo y una base política que te permita presentarte ante la sociedad sin ningún tipo de relación que te contamine?", reflexionó el precandidato a diputado de la lista presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. .

Sobre la competencia presidencial dentro de Juntos por el Cambio, Pichetto advirtió que el próximo presidente deberá tener un jefe de Estado con "poder propio" y apuntó contra la experiencia de Alberto Fernández, que fue el elegido por Cristina Kirchner en 2019: "Esta experiencia es muy frustrante y también es una lección para Juntos por el Cambio".

Además, le envió un mensaje a la titular del Senado: "Yo creo que en 2019 ella se equivocó, podría haber competido y ganado. Lo de Alberto Fernández es un grave error político y, además, instala un modelo de poder en la Argentina no convencional e inconveniente a los intereses de la ciudadanía".

En esa línea, el ex senador resaltó que el ex presidente Mauricio Macri debería "tener un rol por encima de los actores que están compitiendo" para no repetir la experiencia del oficialismo y subrayó que el ex mandatario "aparece más cercano" a Patricia Bullrich, la otra presidencialista de Juntos por el Cambio.

¿En qué momento institucional se encuentra la Argentina? le preguntaron a Pichetto. "En el final de un ciclo de un modelo populista, de centroizquierda, que cree que el Estado tiene que sostener todo en la Argentina, con organizaciones sociales que intermedian la pobreza; jubilaciones para todos; un modelo que está agotado, que llevó a la Argentina a un proceso de crisis muy grave en el plano económico y ha determinado también la pérdida de la visión de un capitalismo productivista. Ese ciclo, para mí, se está terminando", respondió. (NA)