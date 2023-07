"Sin un estado presente y activo no hay independencia posible"

El presidente Alberto Fernández celebró ayer el Día de la Independencia y emitió un video a ser reproducido durante el acto patrio celebrado en San Miguel de Tucumán en el que planteó que "no hay independencia posible sin un Estado presente y activo".

En su última celebración de la gestión, el mandatario no podrá estar presente en Tucumán debido a que protagonizará la inauguración formal del gasoducto Néstor Kirchner en la localidad bonaerense de Saliquelló.

"Como una suerte de ironía del destino, resulta que este gasoducto, que representa un paso crucial hacia la soberanía energética e independencia económica, termina siendo inaugurando precisamente el día en que nuestra patria recuerda el instante en el que se declaró libre de todo colonialismo", sostuvo a través del clip grabado desde Casa Rosada, el pasado viernes.

En la misma línea, agregó: "Es el Estado quien debe garantizar la salud y la educación pública, quien debe promover el avance constante de la ciencia y la tecnología, quien debe favorecer la producción del campo y el desarrollo de nuestras industrias".

Para Alberto Fernández, la liberación "nunca se gana de una vez y para siempre" sino que debe construirse y expandirse cada día, y como viene realizado en sus últimas apariciones públicas, el mandatario aprovechó para hablar en clave electoral y pedir el voto camino a los comicios presidenciales.

"Como nunca han claudicado los héroes de nuestra independencia, nosotros no podemos claudicar pidiendo que gobiernen y negocien la dignidad de nuestro pueblo los que quieren una Argentina débil y sometida a los poderes concentrados de una economía global que solo busca preservar a los poderosos", pronunció.

"Es tiempo de estar unidos como nuestros patriotas han sabido estar, siempre unidos, sabiendo que nadie más que nosotros conoce ese valor de una Argentina libre y soberana, que no dependa de nada ni de nadie, que amanezca cada día como una tierra justa, donde todos puedan desplegar sus planes de vida", desarrolló el Presidente.

Asimismo, remarcó que "no hay Patria sin independencia", y planteó que en la actualidad "que tanto se habla de libertad", es necesaria la igualdad. "La libertad que pregonan los personeros del dinero es una libertad para pocos que solo agranda la desigualdad que enfrentamos. No hay independencia ni libertad posible en una tierra de injusticia", se delimitó el jefe de Estado en una clara alusión a la oposición.

Por medio de las redes sociales de Casa Rosada, el mandatario hizo público su mensaje en el que remarcó que "es tiempo de ir por más, de no alterar el rumbo, de avanzar al mañana transitando el camino de lo justo y lo bueno para nuestro pueblo". (NA)