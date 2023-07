Cruces entre Macri y Cristina

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó la "apuro y la falta de previsión" del Gobierno y afirmó que por eso la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner "costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales".

El líder del PRO respondió a las críticas que lanzó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien indicó que en la gestión de Cambiemos se paralizó la importante obra de infraestructura.

"La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo", expresó en su cuenta de Twitter.

Más temprano, en el marco de la inauguración del GPNK, Cristina Kirchner había señalado que "desde 2015 y durante los cuatro años que le siguieron, no hubo ninguna planificación" para seguir con las obras del gasoducto. "¿Saben cuántos kilómetros de red troncal de gasoductos se construyeron entre 2015 y 2019? 53 kilómetros. ¿Saben cuántos se construyeron entre 2003 y el 2015? 3.211 kilómetros", apuntó la titular del Senado.

Tras esto, Macri apuntó que "el Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares". (NA)