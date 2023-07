Mársico: ambiente y movilidad, un modelo de ciudad segura

El concejal Lisandro Mársico destacó que las propuestas que viene trabajando parten del concepto “Municipio del cuidado”, idea que abarca una aspecto ambiental principalmente enfocado en la recuperación de espacios públicos en todas sus manifestaciones, especialmente sus especies arbóreas y el otro relacionado con el desplazamiento en la vía pública de los autos, para darles prioridad a las personas y ciclistas.

“El proyecto que trabajé sobre corredores verdes es un excelente ejemplo de cómo la sociedad civil, los planificadores urbanos y el gobierno pueden confiar en la naturaleza para desarrollar un diseño urbano inteligente, esto puede ser complementado con la construcción de parques lineales, que no es cemento puro, sino la integración de corredores ecológicos con parques verdes sostenibles”, manifestó el edil demoprogresista.

“La Economía Circular, es la prioridad de nuestro trabajo y lo seguirá siendo; trae un nuevo paradigma sobre el consumo y la producción de materiales y la gestión integral de residuos (en todas sus formas: domiciliarios secos y húmedos, industriales, peligrosos, etc.). Esto requiere de un proceso de transición que deberá estar acompañado de un cambio sistémico en la gestión, organización y funcionamiento de la ciudad, con un involucramiento de la ciudadanía abierta a cambiar sus hábitos y con participación de los sectores privado y público para llevar a cabo acciones que faciliten la implementación”, dijo Mársico, quien es precandidato para lograr su reelección.

“Con respecto a la movilidad y el uso de las bicicletas, nada se puede definir sin la participación de los usuarios, actualmente están construidas con alto grado de discontinuidad, el sistema existente evidencia una falta de conectividad clara entre sus elementos, sobre todo en la parte norte de la ciudad. Tanto las ciclovías como los ciclocarriles empiezan y terminan sin conectarse, en la mayoría de los casos de forma abrupta, obligando al usuario a utilizar la calle para completar su trayecto. Los elementos del sistema van apareciendo por tramos sin seguir un criterio específico”, esgrimió el edil pedepista.

“Por eso hemos reclamado y lo seguiremos haciendo desde el Concejo por una conectividad a través de ciclocarriles y bicisendas no solo para lograr la unión de los espacios recreativos, sino desde lo laboral, la conectividad con los centros de salud y con los establecimientos educativos; la repavimentación y bacheo de las que se encuentran en mal estado, deben estar bien iluminadas, estacionamientos seguros, sistemas públicos de bicicletas, entre otras acciones que alienten su utilización”, aclaró el actual concejal y precandidato.

“Dejo planteadas las diferentes aristas que implican un 'Municipio de Cuidado', como sostenibilidad, innovación, tecnología, regulación y equidad ambiental, instancias que se pueden lograr aplicando alguno algunas de las propuestas desarrolladas previamente”, finalizó Mársico.