Los 10 años del Centro de Monitoreo Urbano

El Centro de Monitoreo Urbano (CeMU) “Daniel Díaz” cumplió 10 años de su creación. Desde el 3 de julio de 2013, un grupo de agentes municipales trabaja las 24 horas en la prevención en seguridad, al servicio de toda la ciudadanía.

En este marco, se llevó a cabo un festejo familiar e íntimo en el que participaron el intendente Luis Castellano; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el director de la Guardia Urbana, Gabriel Fernández; y el personal que se desempeña en el CeMU.

En la ocasión, se reconoció a los empleados y empleadas que llevan 10 años trabajando en esta dependencia: María Abraham, Natalia Bodoira, Walter Lifschitz, Fernando Ramírez, Claudia Villarreal y Victoria Wytrzes.

Además, se compartieron reflexiones del camino transitado, se celebraron los logros alcanzados y se habló del trabajo que queda por delante. Para cerrar, se proyectó un video que resumió la década de compromiso y responsabilidad con la seguridad de Rafaela.

La función del CeMU es complementar las labores preventivas del Comando Unificado mediante el seguimiento visual obtenido a partir de la instalación estratégica de cámaras de videovigilancia en sectores clave de nuestra ciudad. Es importante recordar que, en sus inicios, el CEMU contaba con 40 cámaras en 10 puntos, monitoreadas con 7 operadores, almacenando imágenes en un solo servidor. La tecnología fue avanzando y su crecimiento fue exponencial en 10 años.

Hoy se disponen de más de 250 cámaras en puntos estratégicos, otras 100 dispuestas en los minibuses, un drone, 20 operadores que monitorean en vivo, y 6 servidores para almacenamiento. En forma paralela, en estos últimos años se dio un trabajo coordinado con las distintas fuerzas de seguridad, el cual ha sido de mucha utilidad para acortar los tiempos de respuesta, facilitando la acción.

Por otro lado, el trabajo con la Justicia es notable. Con la entrega de material fílmico aportado por el CEMU a través de oficios judiciales, se logran esclarecer ilícitos de distinta índole, ya que las grabaciones quedan almacenadas para que se disponga de ellas como pruebas contundentes.



UN MODELO

Al tomar la palabra, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, resaltó que el CeMu “es el resultado de una planificación que se viene gestando desde el año 2013 con la intendencia de Luis Castellano y sigue por este camino con cámaras que vamos instalando”. “Esto muestra a las claras que hay un compromiso con la comunidad para seguir trabajando en un tema tan sensible como es la seguridad. Somos modelo para muchas localidades que han venido a conocer cómo trabajamos y los distintos programas que tenemos en marcha. Esto muestra el compromiso en materia de seguridad, no solo en tecnología sino también con la GUR con sus casi 17 años”, agregó el funcionario.



EQUIPO PARA GOBERNAR

El cierre estuvo a cargo del intendente Luis Castellano quien declaró: “Si hay algo que los municipios debemos hacer es invertir en materia de prevención. Por eso el orgullo de tener la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo y Ojos en Alerta. Son tres programas que nos generan orgullo y un personal tan comprometido para prevenir y esclarecer hechos. La inversión hacia el futuro va a seguir”. “Merecido el reconocimiento, sin equipo no se puede gobernar la ciudad y nosotros tenemos un gran equipo, en este caso comandado por Maximiliano Postovit y Gabriel Fernández y para nosotros es un orgullo”, finalizó.