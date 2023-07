El Festival de Teatro de Rafaela detalla su programación

El Festival de Teatro Rafaela 2023, (FTR), organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, concretará dentro de pocos días su 18° edición, que se extenderá desde el sábado 22 al domingo 30 de julio.

El FTR vuelve a encender el invierno en la ciudad, como cada año desde 2005. Las plazas, las salas, las calles, las esquinas y la ciudad se ponen en movimiento cuando llega el Festival.

En esta edición, el FTR23 ofrecerá una programación distribuida en nueve días, que tendrá lugar en las diferentes salas de la ciudad, pero también en plazas, espacios al aire libre y otros lugares no convencionales. Además, en la búsqueda constante de acercar al público local y regional un panorama general de la escena de nuestro país, este año llegan al FTR propuestas escénicas de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y La Plata, a las cuales se suman una coproducción francesa-argentina y las nueve producciones locales que se contemplan en la grilla.

Como cada año, la programación abarca una amplia variedad de géneros, con espectáculos dirigidos tanto al público adulto y adolescente como a toda la familia. La diversidad de propuestas se reflejará también en el cronograma de actividades especiales gratuitas.

Como sucede desde 2011, este encuentro teatral expande su alcance a través de la inclusión de subsedes. Este año, el FTR contará con el acompañamiento de dos localidades que reafirman su participación ininterrumpida desde hace varios años: Ataliva (2013) y Suardi (2012).





SOBRE LOS ARTISTAS Y LOS ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS

La programación

En esta edición, la programación iniciará con los estrenos de tres de los cuatro Laboratorios de Creación Escénica, que tendrán sus funciones del sábado 22 al lunes 24 de julio. En esta oportunidad se presentarán las siguientes producciones creadas en el marco de la tercera edición de FTR Produce, todas ellas con entradas gratuitas: “Jardín Fantástico”, del Laboratorio Jóvenes, coordinado por Agostina Luz López y Poppy Murray, que hará dos funciones en el Arboretum Takku; por su parte, “Las cosas”, del Laboratorio Teatro I a cargo de Luciano Del Prato, se presentará en el Aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado; “Secretos y Manifestaciones”, del Laboratorio Teatro II a cargo de Juan Parodi, se presentará en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación. Además, el Laboratorio de Circo dirigido por Ana Gurbanov, estará a cargo del cierre del Festival, presentándose en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano con el resultado de la segunda instancia de trabajo de este elenco, “Un poco más”, producción colmada de destreza, música y humor.



Más artistas rafaelinos/as se suman a esta edición del Festival con la presentación de “Decir sí”, obra de Griselda Gambaro que, con dirección de Paula Baró, realizará dos funciones en el Centro Cultural La Máscara los días domingo y lunes. También se presentará “Imaginación, lo que más amo de ti es que no perdonas”, comedia dirigida por Mayra Armando y Luisina Valenti, que realizará una función el domingo en La Máscara. En esa misma sala podrá verse “El último. Diatriba de amor por mensaje de audio”, drama de Marcelo Allasino, el lunes por la noche. Por su parte, “Algo que contar”, de Lucía Larramendi y Lisandro Aimino, se presentará en el Parque Apadir de nuestra ciudad.



La apertura

Como en todas sus ediciones de invierno, el Festival contará con el esperado Desfile Apertura por el centro de la ciudad. En esta edición, éste estará a cargo de “Familia Sarrasani”, espectáculo que convoca al Colectivo de Artistas Locales de nuestra ciudad y la música de Familia Sarrani de la ciudad de Rosario, quienes vuelven a deleitar con una producción exclusiva para esta ocasión. A partir de una idea de Ariel Falchini y Jorgelina Sabena, esta propuesta conjugará las artes plásticas, la acrobacia y la música en vivo para dar inicio a esta décimo octava edición del Festival.

Tras el Desfile, la jornada del domingo continuará en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano con el acto oficial del FTR23 y, seguidamente, la función de “deSastres”, del grupo Cirulaxia Contra Ataca, procedente de la ciudad de Córdoba. En un espectáculo cargado de humor, la historia de los sastres “Pituco”, “Paquete” y “Coqueto” se desplegará en el escenario, luego de que se levante de manera oficial el primer telón de esta edición.



Como en cada festival, la programación incluirá propuestas dirigidas a toda la familia que llegarán a distintas plazas y espacios al aire libre de la ciudad de manera gratuita. Así podrá verse “Casibache”, en el campus de la UNRaf y en la Plaza Padre Normando Corti del barrio Villa Rosas. Por su parte, “El aviador” desplegará la historia de un joven imaginador que, a través del mimo y el clown, contará sus sueños de aviador en la plaza del barrio El Bosque y en la plaza del Nuevo Hospital.

Además, el domingo 30 de julio, en la Plaza 25 de mayo será el cierre de espectáculos al aire libre para toda la familia. Los anfitriones de este encuentro serán los cocineros de “Ensalada mágica”. Cabe recordar que todas las funciones en plazas son con entrada libre y gratuita y que en caso de mal clima se trasladarán a espacios cubiertos.



La programación para toda la familia también contempla funciones por la tarde en el Aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado, donde se ofrecerán propuestas en pequeño formato que exploran diferentes posibilidades del lenguaje escénico vinculadas a los títeres y el teatro de objetos. Allí podrá verse “El vuelo de Basilio”, “Mundo Bilina” y “El aviso desoído”.



En el marco del FTR23, el Cine Teatro Belgrano también se preparará para recibir a chicos y grandes en dos tardes que convocan piezas de gran formato. Allí podrá verse “Universonoro” y “Tiburón XXL”.



En la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni podrán verse dos propuestas que apuestan por estéticas contemporáneas y experimentales en formato unipersonal. Así, “No hay banda”, pieza de autoficción de Martín Flores Cárdenas, desmonta su propia obra en escena. Por su parte, “Lingua ignota”, interpretada por Liza Taylor, explora la construcción de un lenguaje pleno de cuerpo, donde la danza y la performance construyen y desarman el significado. Así mismo, en el Aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se presentará el unipersonal rosarino “Los cielos de la Diabla".



Como en cada edición, también se suman al circuito de obras propuestas en espacios no convencionales. En este marco se presentará en La Mula Bar “De la mejor manera”, de Jorge Eiro, Federico Liss y David Rubinstein, drama sobre los ritos de despedida entre dos hermanos que se reencuentran tras el velorio de su padre. Por su parte, “Invocación al futuro”, coproducción argentino-francesa que hará cuatro funciones en la Biblioteca Sarmiento, recreará la dinámica de un club de lectura que indaga el futuro de los libros y los y las lectores.



También en el marco de la programación de obras en espacios no convencionales, en el Archivo Histórico Municipal hará dos funciones “Antivisita, formas de entrar y salir de la ESMA”, de Mariana Eva Pérez.



En esta edición, el Festival de Teatro suma a sus espacios escénicos la sala del Centro Recreativo Metropolitano La Estación, ubicado en Av. Roque Saénz Peña 502. Allí podrá verse -además del mencionado Laboratorio teatro II- La Sapo, de Ignacio Tamagno, y Los Santos, propuesta de teatro circense que llega desde Neuquén para narrar la historia de amor grotesco y delirante entre dos particulares personajes. Por su parte, Shamrock, comedia en verso de Brenda Howlin, transformará la sala de La Estación en el Buenos Aires de principios de siglo XX para contar los enredos de amor de cuatro inmigrantes irlandeses.



Desde sus inicios, el Festival de Teatro de Rafaela se ha destacado por visibilizar y poner en valor diferentes expresiones de las artes escénicas. Así, en esta edición se presentarán tres propuestas que trabajan a partir de reescrituras de textos clásicos. “Lorca, el teatro bajo la arena”, comedia dirigida por Laura Paredes. En La Máscara podrá verse “Gaviota”, versión adaptada de “La gaviota” de Chéjov, dirigida por Guillermo Cacace. También brindará funciones “La Celestina, tragicomedia de Lita”.



Las últimas funciones oficiales de cada jornada tendrán lugar en el Centro Cultural La Máscara, donde podrán verse potentes puestas en escena. “Limítrofe, la pastora del sol”, “Conurbano, cotidiano” y “Aire de montaña”.