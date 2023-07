No pudo tener regalo de cumpleaños

Una dolorosa derrota sufrió este domingo 9 de Julio en Salta ante Central Norte por 3 a 2, en la última jugada del partido. Como hace un mes había festejado también en el Padre Martearena sobre la hora aquel empate 1 a 1 sobre la hora ante Juventud Antoniana, esta vez le tocó sufrir con el gol de Alfredo Pussetto, que le impidió al León en el día de su cumpleaños número 119 regalarse la obtención de un punto para alcanzar a Crucero del Norte en la lucha por evitar el descenso en la Zona 4 del Federal A.

Dentro de un análisis general, el León quizás no debió perder este partido, pero también es cierto que sus desatenciones defensivas le volvieron a costar caro saliendo del Soltermam. Lo cual le impidió capitalizar la buena tarde de uno de sus delanteros, Maximiliano Ibáñez.

El chaqueño puso en ventaja al minuto y medio al elenco rojiblanco con un fuerte remate entrando por el medio del área, ante el centro preciso de Román Bravo en su desborde por la derecha. Pero después que sacó del medio el Cuervo, la defensa no pudo despejar una pelota suelta, Grinóvero también falló en el intento y le quedó servida al goleador Magno para poner el empate.

Lo más saludable fue la propuesta del equipo rafaelino, mostrando intensidad en todos los sectores de la cancha y tratando de jugar de igual a igual. Ibáñez volvió a estar cerca, cuando a los 21' desde unos 22 metros le pegó el derechazo y la pelota fue devuelta por el palo.

Pero pasada la media hora tuvo otra gran aparición el delantero oriundo de Charata. En un lateral largo de Acuña para Larrea en la izquierda, el entrerriano hizo una muy buena jugada personal, encaró paralelo a la raya de fondo y cruzó el centro atrás perfecto para que Ibáñez defina con un fuerte remate cruzado, poniendo otra vez en ventaja al equipo de Barbero.

En el segundo tiempo, como era de esperarse, fue más agresivo Central Norte. El ingreso de Gómez por González le dio un poco más de precisión, aunque 9 de Julio dispuso de espacios para salir de contra.

El problema de la visita fueron sus desconcentraciones. Le había pasado en esa cancha contra Antoniana y ayer otra vez Magno cabeceó libre un corner para poner el nuevo empate a los 21'.

El partido quedó para cualquiera de los dos en el último cuarto de hora. Lo tuvo Nuñez, en su reaparición entrando por Ibáñez, en un mano a mano pero falló. Y en el otro arco Grinóvero tuvo una atajada impresionante ante Pussetto.

Parecía que el empate quedaba sellado, pero a los 49' en un tiro libre desde la derecha despejó Grinóvero, la pelota desde unos 25 metros le quedó de frente a Puñet para el remate que fue devuelto por el palo izquierdo, y en el rebote le cayó a Pussetto que no perdonó. Fue 3 a 2 para el Cuervo y mucha bronca para el León, que buscará seguir haciéndose fuerte de local para ilusionarse con la permanencia.



CENTRAL NORTE 3 - 9 DE JULIO 2

Estadio: Padre Martearena.

Arbitro: Fabricio Llobet. Asistentes: Emanuel Serales y María Belén Bevilacqua. Cuarto árbitro: Mario Casal.

Central Norte: Germán Salort; Lucas Reynoso, Federico Rodríguez, Arian Giordano y Laureano Puñet; Leonardo González (45' César Gómez), Sebastián Navarro (77' Hugo López), Juan Carrizo (77' Jonathan Mazzola) y Leandro Vella (86' Martín Vera); Diego Magno y Juan Franzoni. Sup: Lucas Rodriguez, Braian Molina, Agustín Marin. DT: V. Riggio.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonathan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (70' Agustín Costamagna), Alex Salcedo, Agustín López (70' Wilson Ruiz Díaz) y Brian Peralta (87' Mateo Gutiérrez); Román Bravo y Maximiliano Ibáñez (61' Fernando Nuñez). Sup: Joaquín Gómez, Thiago Peñalba, Matías Loboa, Jeremías Kruger. DT: M. Barbero.

Primer tiempo: 1' y 32' goles de Ibáñez (9), 2' gol de Magno (CN).

Segundo tiempo: 321' gol de Magno (CN), 49' gol de Pussetto (CN).

Amonestados: Vella, Carrizo, Gómez y Pussetto (CN); Salcedo y Bogado (9).