Día Internacional de Los Beatles

El 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles, para los fans que consideran que el día de la inauguración del Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha que se debe considerar como día oficial de la agrupación.





Otras fechas del calendario para Los Beatles

Sin embargo otro grueso de seguidores y más concretamente los británicos dicen que el Día de The Beatles es el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney los fundadores de la banda.

Existe también la fecha del 10 de julio, considerado también como el Día de Los Beatles porque fue el 10 de julio de 1964 cuando la banda regresa a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premiere de su película A Hard Day's Night.

Pero siendo sinceros ninguna de las fechas es oficial y si deseas celebrar todas, adelante.



¿Por qué The Beatles es un fenómeno universal?

La agrupación musical The Beatles que surgió en Inglaterra, logró gran auge en una época y momento histórico de enorme turbulencia.

La década de los 60 fue conocida como uno de los momentos más delicados en cuestión al tema de la guerra y la paz. El mundo se estaba recuperando de la desastrosa Segunda Guerra Mundial y en medio de esta revuelta Estados Unidos decide comenzar una guerra en Vietnam.

Estos 4 jóvenes que empezaron como un grupo pop con toque de Rock and Roll, invadieron las pantallas del mundo con letras que hablaban de igualdad, paz y cómo hacer un mundo mucho mejor para todos, llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de los nuevos tiempos, extendiendo su influencia a las revoluciones sociales, el movimiento hippie y toda la cultura de los 60.



Datos curiosos sobre The Beatles

Se han dicho muchas cosas de Los Beatles, pero algunas son más curiosas y alucinantes que otras, te contamos algunas de las que rondan por las redes sociales.

The Beatles planeaban comprar su propia isla utópica: La idea la propuso Lennon, y la isla quedaría en las costas atenienses. Pero nunca lo hicieron y la sociedad utópica de los chicos quedó como otro gran ideal que nunca vio la luz.

Los rusos oían a The Beatles en escáneres de rayos x usados: Hablamos de plena guerra fría. Rusia había prohibido muchas cosas de la cultura de occidente y entre estos objetos estaban los discos de vinilo de la banda, pero el ser humano siempre ha sido ingenioso y por esta razón descubrieron que podían guardar música en los escáneres de rayos x de la época y así escuchaban los grandes éxitos del momento.

George Harrison perdió la virginidad mientras el resto de la banda espiaba: En realidad la historia es la siguiente: toda la banda se quedaba en literas, así que la palabra intimidad no existía, pero Harrison se las arregló para tener relaciones debajo de las mantas. Cuando terminó el resto de la banda le aplaudió dándole ánimos y celebrando su logro.

Disney, el lugar de los sueños fue la locación para la despedida de Lennon del grupo: John Lennon se encontraba hospedado en el Hotel Polynesian Village en Disney World, cuando decidió terminar definitivamente con la banda de rock and roll más famosa de la historia.

5 películas con las que puede rememorar la música de The Beatles

Si además de ser un fan de Los Beatles, te gusta el cine, tienes unas cuantas opciones para rememorar la historia del cuarteto o disfrutar con su música.

A Hard Day's Night (1964): comedia musical británica protagonizada por The Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr) durante el apogeo de la Beatlemanía.

Submarino amarillo (1968): Se trata de una animación que marcó un hito en la historia de la filmografía de la banda, aunque ellos poco tuvieron que ver en su desarrollo.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1978): Más que una película se trata de todo un tributo a The Beatles con la participación de agrupaciones como Peter Frampton, Los Bee Gees, Aerosmith, Alice Cooper y Earth, Wind&Fire, interpretando las canciones del disco Sargento Pepper.

Locos por ellos (1978): Esta resulta ser la primera película dirigida por Robert Zemeckis, el famoso director de Regreso al Futuro y Forrest Gump. La película trata de tres súper fanáticas de la agrupación, que siguen a sus ídolos por todos los Estados Unidos, durante la primera gira que hiciesen en ese país.

Mi nombre es Sam (2001): Aunque el drama se basa principalmente en si un padre con una discapacidad mental puede o no hacerse cargo de su hija, la película se nutre en buena parte por canciones de The Beatles gracias a que Sam el protagonista es un beatleniano de corazón.

A través del universo (2007): Si quieres ver como las letras del FabFour toman forma en la pantalla grande por medio de una historia lineal y coherente, esta es una gran opción, además que el soundtarck es lo mejor de lo mejor.

Comparte en las redes sociales tus canciones favoritas de esta banda acompañadas del hashtag #DíaInternacionaldeTheBeatles.