Bonino volvió a la carga

El precandidato a intendente de Rafaela por Fuerza Liberal, Raúl Lalo Bonino, le respondió al secretario de Gobierno y Participación del Municipio, Marcelo Lombardo, quien lo había calificado como "inexperto en la gestión" y había considerado que se expresaba desde una posición "acomodada" en términos económicos. "Mi familia logró construir capital fruto del trabajo de tres generaciones en el sector textil", se defendió.

“Que un sindicalista me venga a hablar de gestión me parece una ridiculez”, expresó el dirigente del espacio liberal, que a nivel nacional tiene como referente a Javier Milei. “No tienen ni la más pálida idea de lo que es generar riqueza y solo saben meterle la mano en el bolsillo a los rafaelinos para hacer crecer una estructura ineficiente”, continuó el precandidato.

“Nosotros venimos a transformar el Estado municipal, haciéndolo más chico y eficiente, pasando de 10 secretarías a 5, y generando una devolución de 6.000 millones de pesos a los rafaelinos; dinero que hoy en día solo usan para sostenerse como casta política y dilapidarla en servicios caros y malos”, sentenció Bonino.

"Ellos durante más de 30 años solo han hecho crecer el gasto del Municipio -el PJ gobierna Rafaela desde 1991-, se han atrincherado en sus “carguitos” subestimando la capacidad de los ciudadanos de valerse por si mismos. Al igual que los inoperantes del Concejo; que ahora están de vacaciones por un mes, cobrando sus sueldos mientras hacen campaña con la plata de la gente”, agregó Bonino, quien durante ocho años fue concejal por el PRO, de 2013 a 2021.

Apoyado en un discurso cada vez más radicalizado, sostuvo: “¡No tienen cara! Hablan de la empatía como valor humano mientras eran ellos los que nos robaron nuestras libertades con la cuarentena, llevaron a muchos comercios al borde de la quiebra y cerraban escuelas y jardines, al mismo tiempo que se vacunaban entre ellos”. “Verdaderamente no tienen cara, hablan de igualar oportunidades cuando en realidad solo generaron privilegios, desincentivaron la cultura del trabajo, denigraron a los más pobres con bolsones alimentarios, y para rematarla, creyeron que metiéndole la “E” a las palabras solucionábamos todos los problemas”, agregó en referencia al lenguaje inclusivo.

Por último, Bonino reconoció que “la tarea que tenemos por delante va a ser ardua, pero estamos dispuestos a dar pelea para transformar la ciudad, bajar impuestos, generar más inversiones y fuentes de trabajo. El camino de la libertad es el único que puede ubicarnos en el sendero del cual nunca nos debimos haber alejado”.