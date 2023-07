Ojea fue crítico con la dirigencia política

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, advirtió que "la dirigencia está lejos de los problemas concretos" y destacó los "esfuerzos del pueblo para llegar a fin de mes".

Al brindar su mensaje semanal, en la previa al Día de la Independencia, el obispo de San Isidro hizo un llamado a la política a ver "la angustia y el cansancio" que existe en el país por la corrupción.

"Hay tantas cosas en nuestro país que nos cansan, en este momento con índices de pobreza tan grandes y con una desigualdad, una inequidad tan manifiesta entre los argentinos", expresó el prelado.

Y continuó: "Nos cansa la corrupción. Lo peor de la corrupción es la búsqueda del poder por el poder mismo, no el poder para servir, no el poder para prestar un servicio auténtico al bien común; sino el poder para sobrevivir, ni siquiera para transformar".

"Nos cansa una dirigencia que está lejos de los problemas concretos del pueblo, por eso el pueblo aparece a veces tan indiferente a una cantidad de luchas que no entiende, a una cantidad de violencias que no comprende", destacó el titular de la CEA.