River empató con San Lorenzo y acaricia el título

River igualó 0 a 0 ante San Lorenzo en su visita al estadio Pedro Bidegain por la fecha 24 del torneo de la Liga Profesional y estiró a 10 puntos su ventaja sobre Talleres. El equipo cordobés recibirá el lunes a las 21.30 a Unión de Santa Fe, y de ganar quedaría a 7 puntos del equipo millonario, con 9 por jugar.

En una entretenida primera parte, el conjunto comandado por Martín Demichelis se mostró mejor organizado en el juego y tomó la iniciativa ante un San Lorenzo que se limitó en mantener ordenada la defensa, pero careció de profundidad en los últimos metros. Igualmente casi no inquietaron a los arqueros.

En el segundo tiempo San Lorenzo se mostró más incisivo y Armani salvó su valla ante un remate de Braida. Luego, el que apareció fue Batalla para evitar la apertura de Nacho Fernández.

A los 24 minutos Barrios vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado por el árbitro Facundo Tello. Eso hizo retroceder al equipo de Insúa, que tuvo en su arquero más intervenciones destacadas para asegurar el empate.

Así formaron los equipos: San Lorenzo, Augusto Batalla; Agustín Giay, Francisco Perruzzi (75' Maroni), Gonzalo Lujan, Gastón Hernández, Malcom Braida; Jalil Elías, Carlos Sánchez (11' Campi), Iván Leguizamón (75' Irala), Nahuel Barrios; y Adam Bareiro. DT: Ruben Darío Insua.

River: Franco Armani; Milton Casco (73' Palavecino), Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez (73' Borja), Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz (55' Pablo Solari), Ignacio Fernández, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



EMPATE EN LA PLATA

Racing igualó 0 a 0 con Estudiantes, como visitante, en un partido válido por la fecha 24 de la Liga Profesional que se jugó en La Plata. Tras este empate, Racing quedó a dos puntos de entrar en la Copa Sudamericana, pero lejos de clasificarse para la Libertadores. Y por el lado de Estudiantes, está en zona de Sudamericana y muy cerca de ingresar al principal torneo continental.



PARA HOY

La fecha tendrá continuidad este domingo con los siguientes partidos: a las 15.30 Instituto de Córdoba vs. Tigre y Platense vs. Sarmiento; a las 18 Vélez vs. Godoy Cruz; y a las 20.30 Defensa y Justicia vs. Lanús; y Banfield vs. Arsenal.