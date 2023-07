Ferro recibe a Peñarol

Este domingo tendrá continuidad la fecha 5 del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que ya tiene dos adelantos disputados y quedarán dos postergados para la próxima semana.

El juego destacado es el que disputarán en barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado y Peñarol, a las 21.30hs y el arbitraje de Ariel Gorlino.

Ferro, con 7 puntos, sabe que necesita de la victoria para no perderle pisada a los de arriba, y Peñarol, que viene de consagrarse campeón de la Copa Departamento Castellanos, dejó el invicto en su última presentación por el torneo local con Sportivo Norte, el líder.



EL PROGRAMA COMPLETO

Ya jugaron: Florida de Clucellas 0 – 9 de Julio 0, Unión de Sunchales 1 – Dep. Aldao 1. Hoy: 16.30hs Ben Hur vs Arg. de Humberto, en el estadio Agustín Giuliani (Silvio Ruíz); Atlético de Rafaela vs Dep. Libertad, en cancha de Peñarol (Franco Ceballos); Dep. Tacural vs Atlético María Juana (Mauro Cardozo), Dep. Ramona vs Argentino Quilmes (Guillermo Vacarone), 21.30hs Ferrocarril del Estado vs Peñarol (Ariel Gorlino).



Jueves 13/07: 21.30hs Sportivo Norte vs Arg. de Vila. Viernes 14/07: 21.30hs Brown de San Vicente vs Deportivo Josefina.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 12, puntos; 9 de Julio 11; Peñarol 9; Ben Hur 8; Libertad 7; Ferrocarril del Estado 7; Atlético de Rafaela 7; Dep. Josefina 6; Dep. Tacural 6; Dep. Ramona 5; Dep. Aldao 5; Unión de Sunchales 5; Argentino Quilmes 4; Florida de Clucellas 4; Atlético María Juana 3; Argentino de Humberto 3; Brown de San Vicente 0; Argentino de Vila 0.



PRIMERA B (Fecha 3 Clausura)



ZONA SUR



Viernes: La Hidráulica 0 – La Trucha 3, Talleres de María Juana 4 – San Martín de Angélica 3. Hoy: 16.30hs Bochazo vs Zenón Pereyra, Atl. Esmeralda vs Juventud Unida de Villa San José, Def. de Frontera vs Sp. Santa Clara. Libre: Libertad E.C.



ZONA NORTE



Hoy: 11.30hs San Isidro de Egusquiza vs Sp. Roca; 15.30hs Dep. Susana vs Moreno de Lehmann, Belgrano de San Antonio vs Sp. Aureliense, Tiro Federal Moisés Ville vs Atl. Juventud. Libre: Dep. Bella Italia.