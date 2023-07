Atlético fue una decepción y sumó más preocupación para lo que viene

Atlético de Rafaela se quedó con las manos vacías. Otra vez una actuación en falso. Otra vez en Alberdi, donde en la tarde de ayer el Deportivo Riestra le ganó 1 a o, por la fecha 21 de la zona B de la Primera Nacional.

En una tarde de producción futbolística muy pobre, con errores colectivos e individuales muy marcados se quedó sin nada y, ahora, al borde de bajarse de los puestos de reducido, donde siempre quiso estar y se viene sosteniendo como puede.

El Malevo encontró a los 15 minutos del complemento lo que quería: el gol. Un golazo. Walter Acuña asistió de taco a Jonathan Goitia y éste controló la pelota, con una caricia, y la colgó del ángulo superior izquierdo de Marcos Peano, que nada pudo hacer.

Riestra, con el resultado a su favor, dejó que los nervios de la gente se apoderara de los jugadores de la Crema, permitió que el balón estuviera largos pasajes en dominio del conjunto albiceleste, que careció de ideas para tener profundidad, juego asociado y llegar con peligro al arco rival.

En la primera parte se vio lo mejor, desde las intenciones, del elenco que conduce Ezequiel Medrán. A los 12’, un penal sobre Nazareno Fúnez que el árbitro Sebastián Martínez no entendió como tal. Lo que pudiera haber cambiado la historia.

Y luego la visita tuvo un par que fueron muy claras. Ortíz, que aprovechó la duda de Fontanini y quiso colgar a Peano, quién respondió con buenos reflejos para desviar el balón al córner. Y el propio futbolista del Malevo se lo perdió en la última del primer tiempo, con un remate desviado. Previamente Acuña corrió 20 metros para encarar el arco albiceleste pero apareció Soloa, que como un bombero para apagar el incendio, evitó el remate de Acuña.

Atlético se topó con sus propias limitaciones y los que vinieron desde el banco, una vez más, no dieron soluciones a los que adentro no podían sacar adelante un partido que se sabía que iba a ser muy complejo. Incluso Alex Luna, que había ingresado, metió dos planchazos, dos amarillas y roja.

Riestra ganó porque llegó a Rafaela sabiendo qué quería y cómo jugar este partido. Atlético perdió además de tres puntos, el rumbo en el campeonato, de nuevo la manera de jugar y por momentos los nervios pudieron más que sus intenciones.

Fue una tarde floja en el juego que preocupa porque se ha reiterado en demasía en los últimos tiempos, además por el andar del once y porque los relevos no dan soluciones. Atlético se volvió a encontrar en desventaja y se desmoronó, no logró patear al arco, no inquietó y fue superado por un Riestra muy mezquino.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Matías Olguín, 2-Fabricio Fontanini (c), 6-Mauro Osores y 3-Agustín Bravo; 8-Nicolás Laméndola, 5-Facundo Soloa, 10-Matías Valdivia y 11-Nicolás Delgadillo; 7-Nazareno Fúnez y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Mayco Berghia, 13-Gastón Tellechea, 14-Federico Torres, 17-Matías Fissore, 16-Nicolás Varela. DT: Ezequiel Medrán.



DEPORTIVO RIESTRA: 1-Ignacio Arce; 2-Jonatan Goitia, 3-Eric Tovo, 4-Nahuel Iribarren, 5-Nicolás Dematei y 6-Tomás Villoldo; 7-Fermín Antonini, 8-Milton Céliz (c); 9-Walter Acuña; 11-Gustavo Fernández y 10-Mauro Ortíz. Suplentes: 12-Franco Agüero, 13-Gustavo Benítez, 17-Jonathan Goya, 18-Gonzalo Bravo, 19-Franco Torres y 20-Samuel Portillo. DT: Walter Marchesi.



Gol en el segundo tiempo: 15m Jonathan Goitia (DR),

Incidencia: Expulsado 49m ST Alex Luna (AR)



Cambios ST: 9m 18-Alex Luna x Fúnez (AR), 17m 19-Gino Albertengo x Valdivia (AR), 19m 15-Pedro Ramírez x Ortíz (DR), 29m 15-Gabriel Risso Patrón x Delgadillo y 20-Valentín Luciani x Laméndola (AR), 14-Jorge Benítez x Villoldo (DR), 43m 16-Mario Zaninovich x Acuña (DR).



Amarillas: Facundo Soloa, Nicolás Delgadillo, Mauro Osores, Alex Luna (AR); Eric Tovo (DR).



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Asistentes: Cristian Martínez y Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Guillermo González.