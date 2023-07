Dura derrota de Los Pumas con minutos para Vivas y Rubiolo en la parte final

La selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió por 41 a 12 frente a Nueva Zelanda, en un partido válido por la primera fecha del Rugby Championship, que se jugó este sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Desde el principio los All Blacks no tuvieron piedad y fueron arrasadores; de hecho, al término de la primera parte se imponían por 31 a 0.

Ya en la segunda parte el equipo argentino se pudo serenar y se reorganizó para frenar las peligrosas llegadas de los oceánicos. Además, consiguió llegar dos veces al ingoal: primero con Lucio Sordoni, a los 11 minutos del segundo tiempo, y luego en la última jugada, con Agustín Creevy.

Los forwards rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo tuvieron ingreso en la parte final del encuentro, por Thomas Gallo y Tomás Lavanini, respectivamente.

Los All Blacks respondieron a los tantos de Argentina y siguieron aumentando el marcador hasta alcanzar un 41- 12 lapidario para Los Pumas. Con este resultado, Nueva Zelanda acumula 32 victorias en su historial ante nuestro combinado, que solo logró el triunfo en dos ocasiones y además se registro un empate.

Los Pumas volverán a presentarse el sábado próximo desde las 6:45 como visitantes de Australia, en el CommBank Stadium de la ciudad de Sydney. Los Wallabies perdieron ante Sudáfrica por 43 a 12 en el otro partido de la primera fecha.



LOS PUMAS 12 - ALL BLACKS 41

Los Pumas: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Lucio Sordoni, 4. Matías Alemanno, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Rodrigo Bruni, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Lucio Cinti, 13. Matías Moroni, 14. Sebastián Cancelliere, 15. Emiliano Boffelli.

Cambios: 54' Nicolás Sánchez y Matías Orlando por Sebastián Cancelliere y Matías Moroni, 61' Santiago Grondona por Juan Martin González, 62' Pedro Rubiolo por Tomás Lavanini, 65' Lautaro Bazán Vélez, Mayco Vivas y Eduardo Bello por Gonzalo Bertranou, Thomas Gallo y Lucio Sordoni, 69' Agustin Creevy por Julián Montoya. Entrenador: Michael Cheika.

Nueva Zelanda: 1. Ethan de Groot, 2. Dane Coles, 3. Tyrel Lomax, 4. Scott Barrett, 5. Josh Lord, 6. Shannon Frizell, 7. Sam Cane (C), 8. Ardie Savea, 9. Aaron Smith, 10. Damian McKenzie, 11. Caleb Clarke, 12. Jordie Barrett, 13. Rieko Ioane, 14. Emoni Narawa, 15. Beauden Barrett.

Cambios: 47' Codie Taylor por Dane Coles, 54' Ofa Tu'ungafasi y Tupou Vaa'i por Ethan de Groot y Josh Lord, 61' Finlay Christie y Nepo Laulala por Aaron Smith y Tyrel Lomax, 62' Richie Mo'unga y Beauden Barrett, 67' Dalton Papali'i por Shannon Frizell, 69' Braydon Ennor por Rieko Ioane. Entrenador: Ian Foster.

Puntos en el primer tiempo: 5’ Try de Dane Coles (NZ), 8’ Try de Ardie Savea (NZ), 11’ Try de Jordie Barrett convertido por Damian McKenzie (NZ), 29’ Try de Rieko Ioane convertido por Damian McKenzie (NZ), 39’ Try de Aaron Smith convertido por Damian McKenzie (NZ). Resultado Parcial: Los Pumas 0-31 Nueva Zelanda.

Puntos en el segundo tiempo: 51' Try de Lucio Sordoni (LP), 56’ Try de Beauden Barrett (NZ), 76’ Try de Emoni Narawa (NZ), 80' Try de Agustín Creevy convertido por Emiliano Boffelli (LP).

Amonestados: PT: 39’ Rodrigo Bruni (LP).

Arbitro: Angus Gadner.