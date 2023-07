Crecen exportaciones de la economía del conocimiento

Las exportaciones concretadas desde el sector de la economía del conocimiento sumaron US$ 7.000 millones el año pasado, lo que significó un incremento del 23,5% en la comparación con 2021, según datos de la Secretaría de Innovación de Jefatura de Gabinete.

"En Argentina estas economías no paran de crecer", remarcó la titular de la secretaría, Micaela Sánchez Malcom, tras lo cual aseguró que "si miramos el impacto que esto tiene en la generación de valor y PBI en Argentina también ha ido creciendo".

En la Argentina, los puestos en la industria del conocimiento representan el 7% del total del empleo privado.

En la apertura del encuentro Women in Tech, que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, Sánchez Malcom señaló que en este sector el año pasado "hubo alrededor de 20.000 puestos de trabajo sin cubrir", en especial de empleos vinculados a "la industria del desarrollo, de la ciberseguridad y de las telecomunicaciones".

En el mismo encuentro la directora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-Intal), Ana Basco, destacó que "a pesar del contexto recesivo y la ralentización de crecimiento económico", en la región "hay un avance en términos de digitalización del sector productivo". Esta situación "lleva a un avance de la demanda de las habilidades tecnológicas", aseguró la ejecutiva para agregar que "más del 50% de las empresas de la región valoran estas capacidades".

"Una de cada tres empresas no encuentran trabajadores con habilidades digitales", completó Basco para quien "ahí aparece una oportunidad para reducir la brecha de género". La directiva destacó que el "20% de las empresas -de la región - reconocen que en puestos del mismo grado de responsabilidad los hombres ganan más que las mujeres", lo que constituye una brecha de género salarial que se justifican tras muchas causas, partiendo de los "estereotipos y los sesgos desde que somos pequeñas", consideró.

En ese sentido mencionó el diseño de una operación de préstamo "que se aprobó hace poco en Argentina, que busca incrementar la exportación de economía del conocimiento y que en todos los componentes hay perspectiva de género".

"Necesitamos políticas públicas, necesitamos el rol de los gobiernos que generen un impacto directo con capacitaciones, cupos y becas, junto con un sector público que genere los incentivos necesarios para que desde el privado se adopten perspectiva de género", completó Basco.