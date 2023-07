Se estima en un 7,3% la inflación del mes de junio

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El Relevamiento de Expectativas del Mercado que mensualmente hace el Banco Central indicó que esperan una inflación del orden del 7,3% para el mes de junio.

Confirma así una nueva desaceleración del índice de precios al consumidor.

Para lo que será el año calendario, los analistas recortaron previsiones y ubicaron la inflación anual en el 142,4%, lo que representa un 6,5 puntos por debajo de lo estimado el mes pasado.

"En esta oportunidad, quienes participan del REM estimaron una inflación mensual de 7,3% para junio de 2023, una evolución más contenida que en el último mes, tras una sobre estimación de 1,2 puntos en el REM previo respecto del dato de mayo. Sin embargo, al igual que el mes pasado, luego de que las y los participantes del REM brindaran sus pronósticos al BCRA se conoció una nueva información que sugiere que la inflación mensual se moderó aún más con respecto al dato observado en mayo", expone el documento.

Tanto los diversos indicadores de alta frecuencia de precios mayoristas y minoristas monitoreados por el BCRA como el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya publicado (7,1% de aumento general y 6,1% en bienes, durante junio) sugieren una reducción de la inflación mensual mayor a la pronosticada por las y los analistas del REM, completa.

En lo que respecta a la inflación anual, las y los analistas del REM estimaron para todo el año una inflación de 142,4%, cortando la tendencia alcista observada anteriormente.

A su vez, revisaron las previsiones para 2024 y 2025, ubicando la inflación en 105% y en 54,8%, respectivamente.

Respecto del IPC Núcleo, las y los participantes del REM revisaron también a la baja sus previsiones para 2023, ubicándola en 141%, y para 2024 en 103,8%. Para el período anual 2025 proyectaron una inflación núcleo de 53,5%.

En el informe que se contempla pronósticos de 39 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina, también se informa la proyección del PBI.

En el relevamiento actual, las y los analistas del REM proyectan un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2023 inferior al de 2022 en 3%.

En tanto, quienes mejor pronosticaron en el pasado (TOP-10) esta variable, proyectan, en promedio, una reducción de 2,3% en el año.

Para 2024, el conjunto de las y los participantes del REM estiman una nueva contracción anual promedio de 0,6%.

Para lo que es la tasa de interés para julio de 2023 en base al nivel inflacionario, quienes participan del REM pronosticaron una tasa de bancos privados de 92,50%, similar a la tasa promedio registrada durante el mes de junio de 2023 (92,45%).

Quienes mejor pronosticaron la tasa en el corto plazo prevén, en promedio, que la misma se ubique en 92,44% en el mes de julio.

Respecto de cuánto estará el dólar, el tipo de cambio nominal promedio fue de $267,07 por dólar para julio de 2023 (7,4% de variación mensual esperada) y quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable en el corto plazo proyectaron que el tipo de cambio nominal promedio para el mismo período se ubique en $267,20 por dólar (7,4% mensual de variación respecto del dato de junio).

En cuanto al valor de las exportaciones, quienes participan del REM estiman un monto, para 2023, de US$ 70.394 millones, superior al pronóstico de los integrantes del TOP-10, que proyectaron el valor de exportaciones en US$ 68.267 millones.

En cuanto a las importaciones de 2023, las proyecciones para el conjunto de participantes del REM se ubicaron en US$ 71.526 millones, mientras que las y los integrantes del TOP-10 las estimaron en US$ 71.903 millones.

Así, las y los participantes del REM contemplan, para el año 2023, una caída interanual de 20,4% en el valor de las exportaciones y de 12,3% para las importaciones. Aquí se evidencia, el impacto de la sequía.

Quienes participan del REM estiman que en el segundo trimestre de 2023 se habría registrado un nivel de desempleo de 7,1% de la Población Económicamente Activa (PEA). Para las y los integrantes del TOP-10, la tasa de desempleo se habría ubicado en 7% en igual período. El conjunto de participantes prevé una suba de la tasa de desempleo durante el resto del año hasta 7,4% para el último trimestre de 2023.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario nominal del Sector Público Nacional no Financiero que realizan las y los participantes se ubicó en 4.355 miles de millones de pesos para 2023 y en 3.500 miles de millones de pesos para 2024.

El promedio de las y los 10 pronosticadores más precisos durante el año pasado para esta variable espera un déficit de $ 4.104 miles de millones para 2023.