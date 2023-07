9 de Julio arranca la tercera rueda en Salta

Después de haber transitado el primer 50 por ciento de la competencia, que lo encuentra en el último puesto de la Zona 4 pero luchando con varios equipos en el objetivo de quedarse en el Federal A, 9 de Julio visitará este domingo a Central Norte por la jornada 20 de la Zona 4 (segunda de la tercera rueda). El compromiso dará inicio a las 17.30 en el estadio Padre Martearena de Salta y será dirigido por el cordobés Fabricio Llobet.

El equipo rafaelino tuvo un gran segunda ronda que le permitió recortar distancias con el resto de los protagonistas del grupo y eso se cimentó fundamentalmente en su fortaleza de local, donde ganó los cuatro encuentros. Un resultado positivo le permitirá dejar el fondo, ya que Crucero del Norte lo supera por un punto, pero tiene jornada libre. Uno de los triunfos en el Soltermam para el León fue justamente ante Central Norte para tomarse revancha de la caída del regreso al torneo en la primera rueda.

En este presente, el elenco rojiblanco -que tuvo fecha libre el fin de semana pasado- perdió en su última presentación en Formosa ante Sol de América por 2 a 1, mientras que los salteños ganaron justamente en ese terreno ante el mismo rival por 2 a 1.



TRES VARIANTES

El técnico juliense Maxi Barbero podrá disponer nuevamente del defensor Facundo Centurión y del volante Alex Salcedo, que cumplieron con la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Asimismo, Brian Peralta, que había sido suplente por una molestia, retornará desde el inicio. Quienes saldrán del equipo, en relación a la alineación que perdió 1 a 0 en Formosa ante Sol de América, son Thiago Peñalba, Franco Baudracco y Emanuel Querini.

Por contrapartida, el Cuervo que dirige Víctor Riggio tendría el mismo once titular que ganó en Formosa.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Padre Martearena.

Arbitro: Fabricio Llobet. Asistentes: Emanuel Serales y María Belén Bevilacqua. Cuarto árbitro: Mario Casal.

Horario: 17.30.

Central Norte: Germán Salort; Lucas Reynoso, Federico Rodríguez, Arian Giordano y Laureano Puñet; ; Leonardo González, Sebastián Navarro, Juan Carrizo y Leandro Vella; Diego Magno y Juan Franzoni. DT: Víctor Riggio.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonathan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta; Román Bravo y Mateo Gutiérrez.



EMPATE EN FORMOSA

La fecha arrancó este sábado en Formosa con el empate 1 a 1 entre el local San Martín (Ramiro Alderete) y Boca Unidos (Maximiliano Solari).

Los otros dos encuentros del domingo serán: a las 15.30 Gimnasia y Tiro vs. Juventud Antoniana de Salta (Lucas Cavallero) y a las 16 Sarmiento de Resistencia vs. Sol de América (Maximiliano Macheroni). Libre: Crucero del Norte.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 31 puntos; Sarmiento 28; Sol de América 26; Boca Unidos 24; Juventud Antoniana 23; Central Norte 22; San Martín 20; Crucero del Norte 19; 9 de Julio 18.