Las provincias del Litoral no asistieron al Congreso

De la región que abarcaba en su momento el Virreinato del Río de Plata, sólo los integrantes de la Liga Federal, esto es la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, no enviaron sus representantes al Congreso de Tucumán de 1816. ¿A qué se debió esto?

La explicación se encuentra en la situación conflictiva que mantenía la Liga Federal con el gobierno central de Buenos Aires. Sólo la provincia de Córdoba, que también se consideraba miembro de la Liga, envió sus representantes, todos ellos de clara inclinación hacia el federalismo.

En el caso de Paraguay éste ya era un territorio independiente de hecho, tanto de España como de las Provincias Unidas. En 1813, mediante un Congreso Nacional, había cambiado su nombre de Provincia del Paraguay al de República del Paraguay. El gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, en quien se inspiró Roa Bastos para su novela «Yo el Supremo», era contrario a toda vinculación con Buenos Aires.

El conflicto que mantenían la Liga Federal, bajo el liderazgo del caudillo Gervasio Artigas, y Buenos Aires tuvo un capítulo previo al Congreso de Tucumán en la Asamblea del Año XIII. En esa ocasión, Artigas les dio una serie de instrucciones a sus diputados que consistían básicamente en lo siguiente: declaración de la Independencia, libertad civil y religiosa, organización política federativa, Estados autónomos y que Buenos Aires no fuese la sede del gobierno central.

El hecho de que Artigas le hubiese dado instrucciones habiéndose declarado la Asamblea soberana fue usado para rechazar los diplomas de los diputados orientales, además del argumento de la nulidad de la elección de éstos por haberse realizado en un campamento militar.

Posteriormente, el gobierno de Buenos Aires en mayo de 1815, planteó reunir el Congreso en una provincia del interior y se eligió para ello a Tucumán. La explicación fue de que quedaba aproximadamente en el centro de la región que abarcaban las Provincias Unidas del Sud y que, además, estaba protegida por el Ejército del Norte que tenía aquí su cuartel general. También, sin duda, se tuvo en cuenta que era una ciudad que se encontraba muy lejos de la influencia de Artigas.

Por su parte, el caudillo oriental, el 29 de junio de 1815, reunió en Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay (en la provincia de Entre Ríos) al Congreso de los Pueblos Libres llamado también Congreso de Oriente. Con 33 diputados presentes, fue convocado por Artigas para tratar la organización política de los miembros de la Liga Federal, el comercio interprovincial y con el extranjero; el papel de las comunidades indígenas en la economía de la confederación; la política agraria y la posibilidad de extender la confederación al resto de las provincias.

Para Pacho O’Donnell, quien escribió la biografía «Artigas. La versión popular de la Revolución de Mayo», la primera Declaración de la Independencia de nuestra patria se produjo en el citado “Congreso de los Pueblos Libres”. O’ Donnell considera que esto no va en desmedro de la significación y trascendencia del 9 de Julio de 1816, ya que estos acontecimientos, históricamente, lejos de enfrentarse se completan.

Las instrucciones que llevó el delegado santafesino al Congreso de Oriente reproducían casi literalmente las enviadas a la Asamblea del Año XIII reunida en Buenos Aires: “1º Pedirán la declaración absoluta de la independencia de la Corona de España y familia de los Borbones”.