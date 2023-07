"18 años. Más poco crecimos": El Festival de Teatro de Rafaela será el más elegido en estas vacaciones

Ayer se realizó la conferencia de prensa en la que se presentó la programación de la 18va edición del Festival de Teatro de Rafaela, que se llevará a cabo del 22 al 30 de julio con la organización de la Municipalidad de Rafaela a través de la secretaría de Cultura, y la cogestión del Instituto Nacional del Teatro y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El acto estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano, el secretario de Cultura Claudio Stepffer, y el director artístico del FTR23, Gustavo Mondino. También estuvieron presentes autoridades, prensa y artistas invitados, quienes se dieron cita para conocer las treinta y tres obras que se presentarán en el festival, como así también sus actividades especiales.

El evento dio inicio con la proyección del video creativo de esta edición 2023: “18 años. Más poco crecimos”, para dar paso a un número artístico a cargo de intérpretes del Laboratorio de Circo, dirigido por Ana Gurbanov, que este año estarán a cargo del cierre del festival con la obra “Un poco más”. Con un breve adelanto, mostraron sus destrezas haciendo malabares, bailaron y cantaron.

Seguidamente fue el momento de las palabras del secretario de Cultura, Claudio Stepffer, quien hizo alusión a los dieciocho años del evento, vinculándolo a la mayoría de edad: “18 años no es poco. Son casi dos décadas de un programa que se hace mayoritariamente con esfuerzos locales”. En ese sentido, el secretario de Cultura se refirió al concepto de esta edición, que recupera una forma de hablar particular de nuestra ciudad, vinculada a nuestras formas de decir y nuestra identidad: “18 años. Más poco crecimos”.

Refiriéndose a la programación, Stepffer destacó la presencia de las producciones locales, que en esta edición suman ocho propuestas, entre los Laboratorios de Creación Escénica y las producciones postuladas al concurso de obras locales. “Este rasgo nos enorgullece porque posiciona a Rafaela en su propio Festival, pero esto no va en desmedro de uno de los rasgos distintivos que destacan a este Festival a nivel nacional: su impronta federal, plural y diversa”, cerró Stepffer.

Luego se proyectó el esperado video en el que se exhiben fragmentos de los espectáculos programados, para dar paso a las palabras del Director artístico del FTR23.

Así, Gustavo Mondino, dijo que “es hermoso que el festival llegue a distintos espacios, plazas, vecinales, que multipliquemos y transformemos los espacios no teatrales en espacios teatrales. De hecho, este año hay muchos espacios no teatrales en juego”.

También, destacó que “el Festival de Rafaela está entre los 3 o 4 mejores festivales del país y eso nos llena de orgullo, hace que el nombre de la ciudad de Rafaela suene en boca de todos los artistas que andan por el país y por otros lados”.

Las palabras finales estuvieron a cargo del Intendente, quien agradeció “al enorme equipo de trabajo que hace esto posible. Tanta gente que siembra durante tanto tiempo para que después otros recolecten los frutos. Las cosas no se hacen por casualidad sino que tienen un fundamento, una decisión y un equipo de gente que va detrás de ellos”.

“Muchos de los frutos también son los chicos que hicieron su presentación y el 25 por ciento de las obras del festival está compuesto por artistas rafaelinos. Esto me genera un gran orgullo por nuestra ciudad”, agregó.

También dijo que “en esta ciudad de eventos hay que preparar los espacios para que estos eventos sucedan, como la Estación, plazas, vecinales que tuvieron y tienen la posibilidad de alojar obras y la posibilidad de que muchas familias disfruten del teatro”.

“Este es el carácter federal o inclusivo local, un festival que se abrió definitivamente para toda la ciudad. Esto muestra a la cultura junto a la educación y al deporte, como las tres actividades que levantan la vara de una comunidad y la hacen pensar, reflexionar, discutir, confrontar ideas y ser un poco mejores todos los días”, finalizó.

En la búsqueda constante de acercar al público local y regional un panorama general de la escena de nuestro país, este año llegan al FTR propuestas escénicas de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Plata, las cuales se suman a las ocho producciones locales que contemplan la grilla.



VENTA DE ENTRADAS

Las entradas generales tendrán un valor de $800 y las entradas para espectáculos para toda la familia saldrán $500. Se venderán hasta dos entradas por función por persona para las obras destinadas a público adulto, y hasta cuatro entradas por función por persona para las obras para toda la familia.

Las entradas podrán adquirirse desde el sábado 15 de julio a las 10:00, tanto en venta online como de forma presencial en la boletería.

La boletería presencial funcionará en los siguientes horarios: sábado 15/07 de 10:00 a 18:00; domingo 16/07, de 18:00 a 20:00. Del miércoles 19/07 al domingo 30/07: de lunes a viernes, de 14:00 a 17:00; sábados y domingos, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.

Mientras que la venta online se habilitará a las 10:00 en la web www.rafaela.gob.ar/festivaldeteatro Las entradas adquiridas por dicha vía, deberán canjearse por entradas en papel para ingresar a las obras. Desde el lunes 17/07 al domingo 30/07 estará disponible una terminal de autoservicio ubicada en el hall de Pasaje Carcabuey del Complejo Cultural del Viejo Mercado. El horario de la terminal de autoservicio será de lunes a viernes de 8:00 a 20:00; sábado 22 y domingo 23, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Para el canje deberán asistir con el QR perteneciente a cada entrada (impreso o en la pantalla del celular) el cual deberá escanear para que el sistema imprima la entrada en papel. Para quien necesite asesoramiento para realizar dicho canje, habrá un asistente de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 y sábado y domingo de 10:00 a 13:00.

Cabe aclarar que las entradas gratuitas para las obras de sala también deberán ser retiradas en boletería física o reservadas en la página de venta online y canjeadas en la terminal de autoservicio. Los espectáculos al aire libre no requieren retiro previo de entradas.

El Festival de Teatro de Rafaela se realiza desde el año 2005 con la organización de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela y la cogestión del Instituto Nacional del Teatro y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Además, desde sus inicios cuenta con el gran acompañamiento del público local, la prensa especializada del país y la generosa difusión de la prensa local. A lo largo de los años, fueron también sumándose diversas instituciones públicas e intermedias a través de apoyos y/o aportes, como así también sponsors y subsedes de localidades vecinas. Este entramado de suma de voluntades, trabajo y colaboración, llevan a que la décimo séptima edición del FTR cuente con las numerosas particularidades ya mencionadas, y continúe proyectándose como uno de los eventos de las artes escénicas más destacados del país.