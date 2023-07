Ratificó denuncia por venta de candidaturas

El economista y abogado liberal Carlos Maslatón ratificó ayer en la justicia el "franquiciado político" en el armado del partido de Javier Milei y contó nuevos casos de personas que habrían pagado o recibido propuestas para ser candidatos en las próximas elecciones, todo a través de mensajes que le llegan por las redes sociales.

Maslatón, que hasta el año pasado era aliado político de Milei y luego se distanciaron, declaró durante poco menos de una hora ante el fiscal electoral nacional Ramiro González, que esta semana inició una investigación preliminar por los dichos públicos de distintas personas de que en La Libertad Avanza se les cobraría a los dirigentes que pretenden integrar listas y ser candidatos.

El economista fue el primero de los cuatro testigos que convocó el fiscal en declarar.

Primero señaló que comenzó a trabajar en La Libertad Avanza en 2020 a pedido de Milei, a quien conoce desde 2014. Pero se distanció tras las elecciones legislativas de 2021 porque no hubo acuerdo en la estrategia política para las elecciones de 2023.

Maslatón contó que él quería priorizar a la militancia y que Milei llevó a los "operadores políticos" Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja.

"Tengo un perfil social alto en redes y la gente me comenta. Los que me conocen me traen denuncias o cosas que les molestan, así me entero de las cosas. Empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que puedan aportar. Ese aporte va desde los candidatos al entorno de Milei, la hermana o los operadores que mencioné. A cambio les da el uso del nombre, el logo y una visita de Milei al lugar", sostuvo Maslatón.

"Me llegan reportes, no los tengo compilados por la urgencia de la citación, pero si hago un barrido de mis redes sociales puedo aportar más información", agregó ante el fiscal y dio algunos ejemplos.

Dijo que el abogado Pablo Bonapelch, de Morón, le contó que Ariel Diwan, el candidato a intendente por ese distrito de La Libertad Avanza, le paga a Pareja 300.000 pesos por semana. También que Silvia Soria le contó que le pidieron 60.000 dólares para ser candidata en Avellaneda.

"Me escribió un ex militante de la Libertad Avanza en Chaco que es periodista, Martín Piccato, de Radio Futuro; me dijo que ahí también estuvieron vendiendo las candidaturas. Otro caso, María Laura Montenegro habló de ventas de candidaturas por 30.000 dólares y mencionó a Alejandro Carrancio, un dirigente de General Pueyrredón, como el recaudador. Otro caso, Liliana Salinas, de Entre Ríos, habla 10.000 a 40.000 dólares por candidatura. Me da la impresión de que alguien le puso precio a las candidaturas", declaró.

Milei respondió acusaciones desde sus redes sociales. "El ataque coordinado de todos los medios de comunicación y todos los actores de poder contra La Libertad Avanza responde a una sola razón: somos el único espacio político que está planteando una Argentina distinta. Somos los únicos que queremos cambiar las cosas en serio", expresó.

"Faltan 38 días para la elección. Nos van a tirar con todo. Recién empiezan. Las denuncias van a seguir. Las operaciones van a seguir. Todos los medios de comunicación durante las 24 horas se van a dedicar a pegarnos. Se lo hicieron a Olivera (Enrique). Se lo hicieron a De Narváez (Francisco). Los medios kirchneristas porque le tienen miedo a la libertad. Los medios amarillos porque los tienen comprados. No importa. Que digan lo que quieran", completó. (Fuente: Infobae).