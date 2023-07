Una nueva Escuela de Oficios para fomentar la inserción sociolaboral

El espíritu del rafaelino es especial. Idea que surge, idea que se lleva a cabo buscando los recursos necesarios para impulsar la economía no sólo particular sino también local. Cuantos más proyectos e ideas se llevan a cabo, más crece Rafaela. Pero para que esto pueda concretarse, también es necesario contar con algunas herramientas básicas y especialmente el apoyo del Estado local.

Cada emprendimiento o empresa que tiene la ciudad, es una puerta de acceso a la empleabilidad y al crecimiento económico de sus ciudadanos. Sin embargo, pese a que existe la oferta de empleo, en muchas ocasiones los futuros empleados quedan en las puertas de un nuevo trabajo debido a diferentes situaciones.

Es por eso que, entre sus propuestas de campaña, el precandidato a Intendente Leonardo Viotti ha hecho foco en el empleo y la educación para saldar esos inconvenientes. Así, se propone la construcción de una nueva Escuela de Oficios que se emplace en el sector norte de la localidad. Esto permitirá brindar las herramientas necesarias para fomentar la inserción sociolaboral de los sectores más vulnerables de la ciudad.

"Es necesario que el Gobierno Municipal salga a los barrios para gestionar y accionar directamente sobre aquellos sectores de mayor demanda institucional. Instaurar una escuela municipal de oficios y tener presencia en los sectores vulnerables de la ciudad es necesario para la inclusión social de las personas", explicó al respecto Viotti.

Para que los rafaelinos tengan la posibilidad de ser empleados (o mismo generar su propio emprendimiento), es necesario crear procesos educativos y de formación. "La educación, es la herramienta fundamental para la inclusión social porque contiene a los jóvenes desde la prevención, al tiempo que les ofrece herramientas para poder desempeñarse laboralmente a futuro", agregó también Germán Bottero, precandidato a concejal.

Recientemente, en una visita a una empresa local, los funcionarios fueron informados sobre algunas dificultades existentes a la hora de pasar diferentes exámenes para ser tomados como nuevos empleados. Precisamente, el norte rafaelino manifiesta la ausencia de políticas reales y efectivas de contención, provocando que los jóvenes no cuenten con las herramientas necesarias para tener un futuro laboral estable.

"Es fundamental qué, luego de las capacitaciones, desde el Estado podamos trabajar articuladamente con el empresariado local en un posible esquema de pasantías y un primer empleo que posibilite la inserción laboral", sostuvo el referente local de Unidos para Cambiar Santa Fe.



PROGRAMAS COMO INCENTIVO

Entre las propuestas, la Escuela de Oficios es sólo una de las herramientas necesarias para fomentar el empleo. Desde la Lista "Es con Vos" también se ofrecen dos programas para poner en marcha con el objetivo de generar nuevos recursos. Uno de ellos es "Mi Primer Trabajo".

"Vamos a trabajar en potenciar las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral, partiendo de la base de la educación. Completando sus estudios secundarios tendrán la oportunidad de acceder al mercado laboral, mejorando las herramientas existentes para que sean más efectivas y les permitan a las personas permanecer por más tiempo en sus trabajos, evitando la deserción y la alta rotación, asegurando mejores posibilidades de desarrollo dentro del ámbito laboral", argumentó Leo Viotti.

El otro programa que se buscará poner en funcionamiento será "Volver al Trabajo". Esta iniciativa, sostiene Bottero, "prevé el reentrenamiento de personas que se encuentren ubicadas en el grupo etario de adultos, aquellos que son el sostén de familia, estableciéndose además un cupo de incorporación de mujeres".

Estas propuestas, buscan sacar el gobierno a los barrios para accionar sobre los sectores de mayor demanda del municipio. Ofrecer capacitaciones, según intereses y conocimientos, es una forma inteligente de generar mayor empleabilidad en Rafaela y también mover la economía local.

"Mi primer trabajo" y "Volver al Trabajo" permitirán "generar herramientas de formación, capacitación y experiencia para quienes buscan acceder a su primer empleo o reinsertarse en el mercado laboral", cerró Viotti.