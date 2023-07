Macri le envió un fuerte mensaje de apoyo a Carolina Losada

A pocos días de las elecciones primarias en Santa Fe, Mauricio Macri envió un fuerte mensaje de apoyo a la precandidata a gobernadora Carolina Losada, alineada a nivel nacional con Patricia Bullrich, quien el domingo 16 de julio competirá en internas dentro del frente “Unidos Para Cambiar Santa Fe”.

“Como dije hace unos días en Santa Fe, con gente con ganas, honestidad y compromiso como Carolina la provincia puede cambiar. Todo mi apoyo y confianza”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter, y acompañó el texto con un spot de la dirigente santafesina.

El líder del PRO ya había expresado un mensaje similar la semana pasada cuando viajó a Santa Fe para acompañar a Losada y su compañero de fórmula, el diputado Federico Angelini, en una recorrida de campaña en las localidades de Venado Tuerto y Esperanza.

“Somos muchos los que creemos en el cambio, van a venir con las piedras, pero no nos van a poder parar. Con gente con la fuerza de Carolina, con las ganas y el compromiso.... Eso es la Argentina en movimiento, eso es imparable”, sostuvo Macri.

“Los que chocaron la provincia, a los que entregaron al campo, los que tuvieron la oportunidad de sacar a los narcos y la dejaron pasar. Dicen que yo no tengo experiencia, ¿experiencia en mentir, en robar? no la tengo ni la voy a tener. Pero tengo otras cosas, tengo la convicción que me llevó a dejar de contarte la realidad en la tele para pelear junto a vos y que la transformemos”, apuntó Losada en su spot de campaña.

Finalmente, la actual senadora nacional expresó que tiene el “coraje y la convicción” para plantarse “delante de quien sea”. Y concluyó: “Lo hice con el kirchnerismo, durante los últimos 15 años y desde siempre, tengo convicción y sentido común, quiero que volvamos a vivir tranquilos y seguros en una provincia con oportunidades para todos, que nos haga sentir orgullosos de ser santafesinos”.