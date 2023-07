Marcelo Lewandowski, senador nacional y precandidato a gobernador por "Elijo Hacer", junto a Silvina Frana -compañera de fórmula y actual ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia-, y Omar Perotti -gobernador santafesino y precandidato a primer diputado provincial-, participaron del Primer Encuentro Provincial de Profesionales y Equipos Técnicos, que se desarrolló en la sede del Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe, en la capital provincial. Lewandowski sostuvo que es una convocatoria "amplia y transversal", y en ese sentido dijo que "hay que tener los brazos abiertos y una construcción colectiva amplia, porque tenemos que representar a muchos sectores de la sociedad que hoy no se sienten representados".



"EL PERONISMO VA A ESTAR UNIDO"

Además aseguró que "el peronismo va a estar unido detrás de la fórmula ganadora, y el 17 de julio todos trabajando juntos por Santa Fe". Dijo, también, que junto a profesionales y técnicos "planteamos los lineamientos para el desarrollo de Santa Fe”, y detalló que esto es "una amplia y heterogénea agenda de temas que van desde gobierno, planificación territorial, biodiversidad, gestión ambiental, seguridad ciudadana y justicia, economía y finanzas públicas, producción, transporte, empleo y economía social, cultura, deportes y turismo, educación, desarrollo humano, diversidad y género, los cuales entendemos que hay que poner sobre la mesa para debatirlos entre diferentes equipos técnicos".



MÁS DE 400 PROFESIONALES

Por otra parte, agradeció la presencia de más de "400 profesionales de toda la Provincia, que se anotaron para participar", y expresó que "hoy acá están todos los Departamentos representados, y vamos a darle mayor volumen a la línea troncal que tenemos definida, sobre lo que queremos para nuestra Provincia”. Asimismo, destacó un punto muy importante al manifestar "nosotros no pedimos carnet de afiliación, pedimos si saben de medioambiente, si saben de economía, si saben de infraestructura, aquello que puedan aportar a la educación, a la cultura y tengan algo valioso para aportar son bienvenidos. "La construcción tiene que ser generosa no solamente para dentro del espacio, tiene que ser generosa para toda la comunidad. "Tenemos que entender que cada región, tiene su potencialidad y tiene su cultura. Esa diversidad que tiene Santa Fe, hay que valorarla y hay que aprovecharla, y debemos asegurarle las herramientas a cada región para que se desarrolle y lo que es fundamental, que cada uno tenga el arraigo en su lugar para desarrollarse".



PRESENCIA DEL ESTADO

"Cuando muchos hablan de reducir el Estado, nosotros creemos que el Estado tiene que estar más presente. Tenemos que acompañar al empresario para que invierta, al productor para que pueda producir más, al comerciante para que crezca. El Estado tiene que tener un rol estratégico y debe ser más eficiente para conformar alianzas público privadas", expresó Lewandowski. Y agregó: "hoy tenemos un modelo en la Provincia. Las cosas que están bien hechas -que son muchas las que están bien- hay que continuarlas, y hay que potenciarlas. La producción, la obra pública, el llevar una obra a cada uno de los pueblos es lo que queremos continuar, profundizar y llevar adelante. Las que no tuvieron el resultado esperado vamos a modificarlas y mejorarlas", concluyó el senador nacional.



PALABRAS DE SILVINA FRANA

A su turno, Silvina Frana manifestó su satisfacción por la "amplia convocatoria", y remarcó que este es un "encuentro de hombres y mujeres que quieren aportar lo mejor para que nuestra Provincia siga despegando, creciendo y generando empleo". “Genera mucha satisfacción, porque hemos escuchado propuestas de todos los lineamientos que puede tener un Estado, y ver de qué manera llegamos de la mejor forma a cada uno de los santafesinos, con respuestas concretas a sus demandas. Aquí hay mucha materia gris, mucha experiencia y es un aporte fundamental para este trabajo que queremos llevar adelante con Marcelo Lewandowski, que es gobernar esta provincia que amamos".



LO DICHO POR PEROTTI

Por último, el gobernador Omar Perotti dijo "cada uno de los integrantes de las distintas áreas, incluso están los ministros y funcionarios, participando aquí con total y absoluta libertad y con toda la confianza, porque hay cosas de las que estamos plenamente convencidos de que hay que seguir defendiendo, que hay que garantizar su continuidad o su finalización, hay otras que hay que mejorar y hay muchas otras que hay que construir e incorporar. Y eso depende de la mirada enriquecedora que cada uno le pueda dar, y que cada uno estoy seguro que trae lo mejor para poner aquí. "Algo muy importante de la convocatoria que lo marcaba claramente Marcelo. Nadie discute ni se sorprende que somos justicialistas, pero tenemos una mirada abierta y la capacidad de construir con el que piensa distinto pertenezca o no a las filas de nuestro partido", cerró el gobernador.