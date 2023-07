Cecilia: hallaron más huesos quemados en un campo

RESISTENCIA, 8 (NA). - La policía halló más restos óseos en las inmediaciones del campo de la familia Sena, en las afueras de la ciudad de Resistencia. Por el momento se desconoce si son humanos, por lo que serán enviados a Córdoba, donde se realizarán los análisis correspondientes, tal como se había hecho con los otros restos hallados días pasados.

El rastrillaje se llevó a cabo en el río Tragadero, con la presencia de los tres fiscales de la causa (Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Vázquez), y a pedido de la querella, encabezada por el abogado Fernando Burlando.

El Tragadero bordea el campo Rossi, que pertenece a la familia Sena, donde se sospecha que incineraron a Cecilia Strzyzowski hace poco más de un mes, luego de haberla asesinado en la casa de su familia política.

Como consecuencia de este hecho fueron arrestados los suegros de la joven, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y el hijo de ambos -César-, esposo de Cecilia.

La búsqueda en el río se dio luego de la extracción de parte del cauce -a través de bombas- para poder llegar al fondo y el resultado fue positivo ya que se encontraron más huesos.

Según otro de los imputados Gustavo Obregón, empleado de la familia, él y César Sena llevaron el cuerpo de Cecilia al campo donde el hijo del clan lo incineró, y luego lo arrojaron al agua.

Días atrás, en el mismo lugar ya se habían encontrado restos óseos que también van a ser examinados por el laboratorio genético de Córdoba que en un tiempo estimado de un mes concluirá si son o no de Cecilia, tras el cotejo de ADN correspondientes.



EMERENCIANO

Y SU SALUD

Emerenciano Sena, detenido por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue revisado ayer por peritos médicos oficiales que dictaminarán sobre su estado de salud tras el pedido de su defensa del arresto domiciliario, mientras que también el letrado pidió que Sena y su esposa Marcela Acuña puedan verse en la cárcel para darse "apoyo moral y psíquico".

El estudio médico a Emerenciano fue realizado este viernes por la mañana en el Instituto Médico Forense, y en el medio de la revisión, el imputado dijo sentir dolencias. En función de ello, los médicos oficiales que intervienen para esta junta médica con peritos de parte designados por la Defensa, ordenaron más estudios complementarios.

No obstante, más allá de la petición de arresto domiciliario, la semana próxima se va a analizar su prisión preventiva ya que el juez de Garantías Héctor Sandoval decidirá el miércoles, luego de una audiencia, si sigue o no con prisión preventiva.

Emerenciano Sena fue trasladado al Hospital Perrando, de la ciudad de Resistencia, el miércoles por la mañana pero la sospecha de la querella y la fiscalía es que está forzando su problema de salud, pues se detectó en una carta que le quiso dar su hermana en la cárcel, ésta le decía "hacer show".