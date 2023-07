"Queremos construir soluciones para los problemas actuales"

El 16 de julio se llevarán a cabo las PASO en Santa Fe, donde el peronismo definirá las candidaturas para buscar la sucesión del actual gobernador Omar Perotti. Leandro Busatto, diputado provincial y referente del precandidato a vicepresidente Agustín Rossi, es uno de los cuatro contendientes. Competirá en frente peronista llamado “Juntos Avanzaremos” con el senador nacional Marcelo Lewandowski (apoyado por Perotti), Marcos Cleri (La Cámpora), Eduardo Toniolli (Movimiento Evita).

Ya en el tramo final de la campaña, Busatto estuvo este viernes en Rafaela y en su visita a LA OPINIÓN, el precandidato a gobernador de Santa Fe se refirió a la gente que aún no tiene decidido el voto. "En esta etapa final, lo que apelo es tratar de que la gente haya podido leer y conocer nuestra propuesta, y si no lo ha hecho lo puede hacer ahora. Somos un espacio político y mi candidatura se construyó en base a una propuesta que es decirle a los santafesinos qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer el día que nos toque gobernar. Tengo 43 años y soy parte de una generación que tiene que plantear el desafío de construir soluciones para los problemas actuales pero también no dejar de pensar qué temas son, en el mediano y corto plazo, lo que la provincia necesita abordar estratégicamente. Y además, hemos tratado de hacer una campaña propositiva buscando recuperar la cultura del diálogo en la política, entendiendo que hay que hablar más con los que piensan diferente y no tanto con los que piensan igual que uno. Porque si no nos ponemos de acuerdo en algunas ideas básicas sobre temas sensibles como la seguridad, la educación y la salud va a ser muy difícil que a la provincia le vaya mejor de lo que le está yendo. Por otro lado, me parece que hay que abandonar esta idea bastante egocéntrica de la política de estado donde empieza y termina con uno y en eso me propongo fijar un gran acuerdo político e institucional para los próximos 10 años en la provincia de Santa Fe, con la fortaleza de un democracia que tiene que dar respuestas. Hoy hay gente que no come, que no se educa y que no se cura solamente con democracia y hay gente que ve, con certeza, de que la agenda de los dirigentes de la política pasa por un lugar muy diferente a las prioridades y necesidades de la gente. Esa es un poco mi tarea. Además, desarrollo y hábitat, empleo y producción y ambiente son los ejes más importantes de nuestra propuesta política".

Sobre el sueño que implica gobernar una provincia tan grande como la de Santa Fe, Busatto mencionó que "gobernar es un sueño para cualquier dirigente político. Es una provincia demasiado grande como para mirarla con pequeñez, por lo cuál la política tiene que tener una actitud de grandeza. Y en eso, además hay que conocerla y en este sentido la venimos recorriendo hace más de 10 años. Sabemos de su enorme riqueza y potencialidad, pero también de la enorme asimetría e injusticia que hay en el territorio santafesino. Y pretendo que Santa Fe vuelva a ser una provincia rica no solo por la riqueza de su suelo y su capacidad productiva, sino también por la riqueza de sus pueblos, de los que trabajan, de los que necesitan mejores escuelas, mejores hospitales. Así que lo que vamos a tratar de hacer es tener un gobierno que cumpla con las expectativas de potenciar la productividad y hacer hincapié en la distribución del ingreso, ya sea desde la distribución de la riqueza como a nivel tributario. Se ha consolidado un determinado status quo donde pareciera que la política no puede discutir fuera de ese continente, la idea de que no se pueden tocar los tributos, no se puede potenciar determinado sector, volver a tener una banca pública, etc. Creo que es al reves, que hay que poner la política como herramienta y animarse a dar una discusión sobre estos temas que son interesantes, por ejemplo, como conjugamos producción y ambiente, volver a tener un campo con familias campesinas, como abordamos una reforma policial profunda y que la policía sea parte de la solución y no parte del problema, y cómo transformamos el sistema penitenciario más fuerte y vigoroso para gestiones los presos de alto perfil de una manera y los comunes de otra, etc. Me perece que ese es el desafío, esos temas que están en la cotidianeidad y que la gente ve que no se solucionan. Por eso nosotros estamos construyendo una herramienta que permita tener un estado presente y poder discutir estas cosas con otra vocación, entendiendo que vamos a pasar por la gestión pública por 4 años y que las cosas tienen que continuar. Por eso hablo de planes quinquenales, porque son una buena manera de pensarte más allá de tu propio gobierno y de continuar las cosas que se hagan bien. Planteo arreglar más de 5.200 establecimientos educativos a razón de 1.000 escuelas por año. Pensamos también en una política deportiva revolucionaria para Santa Fe, con una ley de financiamiento deportivo para que los clubes cuenten con infraestructura básica para contener a nuestros pibes. Ahora eso no empieza con nosotros y se termina con nosotros sino que hay que pensar estos esquemas hacia adelante como parte de la democracia, donde tenemos que mejorarla, en donde la gente paga los platos rotos, no los dirigentes".

Por último, el santafesino dejó un mensaje final con vistas al próximo domingo 16. "No se trata solamente de ponernos de acuerdo con lo que queremos hacer. También hay que discutir el cómo, porque ahí también radican los problemas que en parte tiene la Argentina. Quién no te va a hablar a favor de la educación pública, de la salud pública. Y ahí hay que discutir con otros para poder tener una mejor salud y educación. Por eso pedimos el acompañamiento de la gente el próximo 16 de julio, en donde soy parte de una generación que necesita poner de pie una provincia que necesita volver a ser rica por la riqueza de los que laburan y con la idea de trabajar con una mirada diferente sobre viejos problemas, con el compromiso de trabajar para que las cosas salgan bien. No tengo promesas mágicas, no creo en los slogan de campaña y ese es mi compromiso".