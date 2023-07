Atlético de Rafaela recibe a Riestra en el Monumental

Atlético de Rafaela, que viene con la espina en el ojo tras lo ocurrido una semana atrás en Córdoba en el 3-3 con Racing, querrá volver a festejar ante su gente. Y no la tendrá para nada fácil en la tarde de este sábado cuando reciba al Deportivo Riestra en uno de los encuentros de la fecha 21 de la zona B de la Primera Nacional.



El encuentro que se disputará en el estadio Monumental de barrio Alberdi comenzará a las 15.30hs y contará con el arbitraje principal de Sebastián Martínez. El juego se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.



La ‘Crema’ tendrá tres modificaciones en relación al 11 inicial que presentó en su último compromiso. Alex Luna trabajó diferenciado en la semana y arrancará desde el banco de relevos, mientras que Matías Fissore y Federico Torres salen por cuestiones tácticas. Los que se meten en la formación titular son Nazareno Fúnez, Facundo Soloa y Matías Olguín.



Así lo probó el entrenador Ezequiel Medrán en la semana y si bien no lo confirmó, es lo que, a priori, se espera para hoy.



Por otro lado, Ayrton Portillo no ingresó entre los convocados debido a una molestia física, mientras que Ignacio Lago se recupera favorablemente del desgarro y para el próximo cotejo ya podría estar a disposición.



La semana de trabajos en el campamento celeste fue buena y el empate agónico conseguido ante la Academia cordobesa lo tiene con sed de revancha de manera ‘urgente’. El encuentro se había presentado favorable en los primeros 45, lo perdía y consiguió sumar cuando ya expiraba el tiempo. Ahora, sin excusas de por medio ni errores que le cuesten caro, deberá sumar de a tres para mantenerse en los puestos que pretende estar y alimentar la ilusión.



El Deportivo Riestra viene de derrotar 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires y estiró a nueve la racha de encuentros sin derrota, con 3 triunfos y 6 empates. Acumula 27 puntos, con 19 conseguidos de local y apenas 8 de visitante. Tiene un buen registro de goles a favor: 29; pero también le marcaron mucho: 28. Como goleadores, con 9 tantos cada uno, aparecen Milton Céliz y Lázaro Romero.



En lo que van del campeonato el Malevo contó con 8 penales a favor, y 2 en contra.





Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Matías Valdivia y Nicolás Delgadillo; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler. Suplentes: Mayco Berghia, Gastón Tellechea, Federico Torres, Gabriel Risso Patrón, Matías Fissore, Alex Luna, Nicolás Varela, Gino Albertengo y Valentín Luciani. DT: Ezequiel Medrán.



DEPORTIVO RIESTRA: Ignacio Arce; Eric Tovo, Tomás Villoldo o Pedro Ramírez, Jonatan Goitia y Nicolás Dematei; Fermín Antonini, Milton Céliz, Gustavo Fernández, Nahuel Iribarren; Walter Acuña y Lázaro Romero. Suplentes: Franco Aguero, Gustavo Benítez, Mario Zaninovich, Jonathan Goya, Franco Torres, Gonzalo Bravo, Samuel Portillo, Ramón González. DT: Walter Marchesi.



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Asistentes: Cristian Martínez y Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Guillermo González.

Hora: 15.30

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5