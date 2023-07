Duelo clave para Unión en Las Parejas

Unión de Sunchales visitará este sábado a Sportivo Las Parejas en uno de los partidos correspondientes a la vigésima fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El arbitraje, desde las 15.00, estará a cargo de Gustavo Benites, de Salta.

El "Bicho Verde" viene de caer como local frente a El Linqueño por 1 a 0, en tanto que su rival también perdió como visitante en Pergamino ante Douglas Haig por 3 a 0. El principal incentivo en este duelo es que el local se ubica cuarto y Unión quinto en la tabla, a dos puntos, con lo cual en caso de dar el golpe, el conjunto de Cristian Molins pasaría a estar en zona de clasificación.

En el mismo horario se jugarán los otros tres encuentros de la fecha: Independiente de Chivilcoy vs. Douglas Haig (Diego Novelli); DEPRO vs. Defensores de Villa Ramallo (Jonathan Correa) y El Linqueño vs. Sp. Belgrano (Luciano Julio). Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Posiciones: Douglas Haig 39 puntos; Independiente y Sp. Belgrano 27; Sp. Las Parejas 26; Unión 24; El Linqueño 22; DEPRO 19; Defensores 15; Gimnasia 13.